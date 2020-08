Novak Djokovic și-a anunțat participarea la US Open: ”Sunt conștient că va fi total diferit”

Liderul clasamentului ATP, Novak Djokovic, și-a anunțat participarea la US Open 2020, în ciuda restricțiilor dure impuse de organizatori.

Decizia sârbului vine la scurt timp după ce spaniolul Rafael Nadal a anunțat că nu va juca la Grand Slam-ul de la New York, iar germanul Alexander Zverev i-a criticat pe organizatori.

Olandezul Wesley Koolhof (31 de ani, locul 17 la dublu) a publicat pe Twitter un document controversat pe care trebuie să îl semneze jucătorii care participă la US Open.

US Open se va bucura de participarea lui Novak Djokovic

”Sunt fericit să confirm că voi participa la Western & Southern Open și US Open în acest an. Nu a fost o decizie ușoară de luat cu toate obstacolele și provocările din multe părți, dar perspectiva de a concura din nou mă face să fiu emoționat”, a fost anunțul de participare al lui Novak Djokovic.

”De-a lungul carierei mele, am jucat câteva dintre cele mai bune meciuri ale mele la US Open. Sunt conștient că de data aceasta va fi total diferit cu toate protocoalele și măsurile de siguranță care sunt puse în aplicare pentru a proteja jucătorii și oamenii din New York”, a mai spus sârbul pentru site-ul propriu.

”Cu toate acestea, m-am antrenat din greu cu echipa mea și mi-am pus corpul în formă, așa că sunt gata să mă adaptez la noile condiții. Am făcut toate verificările pentru a mă asigura că sunt complet recuperat și sunt gata să mă întorc pe teren, pe deplin angajat să joc cel mai bun tenis al meu.

Respect și apreciez toată lumea care își ia timp, efort și energie pentru organizarea acestor două evenimente pentru ca jucătorii de tenis să poată reveni pe terenul lor de lucru.

Din păcate, pentru jucători și jocul în sine, situația actuală nu permite tuturor să călătorească și să concureze la același nivel de risc și sper că situația se va schimba în curând și vom reveni cu toții să facem ceea ce iubim și știm să facem cel mai bine”, a încheiat Nole.

Turneul de Grand Slam de la US Open se va desfășura în perioada 31 august – 13 septembrie, iar între 22 și 28 august va avea loc Western & Southern Open, turneu ce avea loc de obicei la Cincinnati, dar care a fost mutaat din condiții de securitate medicală la New York.

