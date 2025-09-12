Sport

Novak Djokovic și-a luat familia și a plecat din Serbia după ce a fost făcut „trădător”! Unde s-a stabilit

Novak Djokovic se află într-un conflict cu președintele din Serbia, iar ultima decizie a surprins cu siguranță. Tenismenul și-a luat copiii și s-a stabilit în altă țară.
Iulian Stoica
12.09.2025 | 08:00
Novak Djokovic sia luat familia si a plecat din Serbia dupa ce a fost facut tradator Unde sa stabilit
Novak Djokovic s-a mutat din Grecia după ce a fost numit „trădător”. Sursă foto: Hepta

În ultimele luni, Novak Djokovic a fost de partea protestatarilor din Serbia, astfel că relația sa cu președintele Aleksandar Vučić nu este cea mai bună. După ultimele știri pe numele lui „Nole” apărute în spațiul public, sportivul a decis să se mute din țară.

Novak Djokovic s-a mutat definitiv în Grecia

Novak Djokovic este unul dintre cei mai mari susținători ai studenților protestatari din Serbia, fapt amintit și de CTP, iar președinția din țara vecină a făcut presiuni nemaivăzute, sportivul fiind numit chiar „trădător” de presa proguvernamentală.

Tenismenul sârb și-a înscris copiii la Saint Lawrence College, o renumită instituție educațională privată cu sistem britanic, situată în Atena. Sportivul s-a stabilit permanent în Grecia alături de familia sa, această decizie venind în urma reacțiilor negative primite în Serbia.

Mutarea în Grecia a venit pe fondul criticilor dure lansate de presa apropiată președintelui Aleksandar Vučić, care l-a atacat pe Djokovic pentru sprijinul acordat protestelor studențești din Serbia, notează Bein Sports. Mass-media proguvernamentală l-a acuzat că susține o „revoluție colorată” și că s-a poziționat împotriva intereselor statului.

Djokovic și-a achiziționat deja o proprietate în Atena

Fiul sportivului, Ștefan, în vârstă de 11 ani, și fiica sa, Tara, de 8 ani, au fost înscriși la Saint Lawrence College, o școală care urmează sistemul educațional britanic și este cunoscută pentru atragerea copiilor proveniți din familii influente din zonă, conform Tennis24. Djokovic a cumpărat o proprietate în partea de sud a Atenei și a fost observat frecvent la cluburile de tenis locale, alimentând speculațiile legate de o posibilă aplicare pentru „Golden Visa” – un program destinat investitorilor străini care doresc rezidență.

În decembrie 2024, proteste masive au izbucnit în urma incidentului tragic de la gara din Novi Sad, unde 16 persoane și-au pierdut viața după ce acoperișul clădirii s-a prăbușit. Mișcările studențești au condamnat corupția instituțională și au cerut o schimbare politică profundă.

Djokovic a transmis mesaje de sprijin pe rețelele sociale, punând accent pe rolul esențial al educației și al tinerilor în viitorul Serbiei. Mai târziu, și-a dedicat victoria de la Australian Open unei studente rănite în timpul manifestațiilor și a apărut în public purtând un hanorac inscripționat cu mesajul „students are champions”.

