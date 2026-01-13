Novak Djokovic, subiect de polemică legat de performanțele din tenis: ”E cu mult peste jucătorii mediocri din ATP!”

ADVERTISEMENT

În perioada 18 ianuarie – 1 februarie, Novak Djokovic joacă la Australian Open pentru un nou titlu de Grand Slam. E subiect de discuție legat de performanțele din tenis și reușitele pe care le bifează în ciuda vârstei sale.

De ce Novak Djokovic este în centrul atenției

Tenismenul de origine sârbă este unul dintre cei din ambițioși și bine cotați. Novak Djokovic a adunat succes după succes și își propune să nu se oprească aici. Perioada aceasta va străluci pe teren, unde va da totul.

Cu siguranță, va câștiga premii în bani extrem de avantajoase, deși încasează enorm de pe urma afacerilor sale. Deține o .

Revenind la sport, mulți consideră că nivelul sportivului înainte de Australian Open nu este unul ridicat. Sezonul anterior a fost catalogat în spațiul public drept inferior celor de până acum. Declarația a fost făcută de Mark Woodforde.

Astfel, a stârnit interesul pasionaților de tenis. De asemenea, a dus la lansarea unei controverse ieșite din comun. Din fericire, are parte de mulți susținători. Unul dintre ei este fostul jucător de tenis de origine britanică Greg Rusedski.

Fostul sportiv, care în momentul de față este analist, a venit cu o replică dură. A ținut să sublinieze că performanțele sârbului, care , sunt peste majoritatea jucătorilor din ATP. Novak Djokovik a fost lăudat în cadrul podcastului „Off Court with Greg”.

„Am făcut greșeli în trecut subestimând marii campioni. Atâta timp cât Novak vrea să rămână în lumea tenisului, atunci să continue să joace”, a declarat Greg Rusedski, despre Novak Djokovic, scrie .

”Novak vrea să rămână în lumea tenisului”

„Iar dacă vorbim despre mediocritate, practic 99,9% dintre jucătorii din circuit ar fi mult sub mediocri dacă ar câștiga al 100-lea titlu și ar ajunge în patru semifinale de Grand Slam.

Cei mai mulți jucători nici măcar nu ating o semifinală de Grand Slam în întreaga lor carieră. Djokovic este clar cu mult peste mediocritate”, a completat fostul jucător de tenis, mai arată sursa menționată.

În ultimii ani a avut rezultate modeste în circuitul ATP, de aceea mulți au speculat că retragerea este aproape. În schimb, câștigătorul a 24 de titluri de Grand Slam susține că iubește tenisul și competiția din teren.

În concluzie, cel cunoscut drept „Nole” și-a propus să nu se oprească aici. Vrea să meargă mai departe cu pasiunea sa pentru acest sport. Novak Djokovic se pregătește acum pentru Australian Open la Dubai. Se antrenează alături de Denis Shapovalov, fost jucător de Top 10 ATP.