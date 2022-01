Decizie incredibilă a lui Novak Djokovic! A cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al unei companii care dezvoltă tratamente împotriva COVID-19

Novak Djokovic după ce a fost , însă în Serbia a fost primit și deja a avut .

Sârbul este considerat un reprezentat important al curentului antivaccinist, iar CEO-ul unei companii daneze a dezvăluit că tenismenul a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al unei clinici de cercetare care are ca scop găsirea un tratament pentru COVID.

Novak Djokovic face tot ce îi stă în putință pentru a găsi leacul împotriva COVID-19

Numărul unu mondial încearcă să găsească o alternativă la vaccinare, iar în urmă cu an și jumătate a cumpărat compania daneză de biotehnologie QuantBioRes.

„Compania este înregistrată oficial în iunie 2020, dar o jumătate de an s-a pregătit de începerea și dezvoltarea unui tratament pentru coronavirus”, a declarat CEO-ul Ivan Loncarevic, conform

Directorul companiei este convins că QuantBioRes va putea să găsească în un tratament împotriva COVID-19, care poate fi preveni chiar infectarea:

„Suntem capabili să proiectăm un tratament care poate bloca mecanismul de infecție dintre coronavirus și celulele noastre”.

Compania de biotehnologie a lui Novak Djokovic a găsit deja un tratament

Confom lui Ivan Loncarevic, QuantBioRes are o formă de tratament, însă aceasta nu a fost încă aprobată. Acest lucru s-ar putea întâmpla în vara lui 2022, după ce va fi supus la Londra la niște teste.

Novak Djokovic refuză cu îndârjire să se vaccineze împotriva COVID-19, iar ATP a confirmat că niciun jucător nu va putea participa dacă nu este imunizat împotriva coronavirus.

Între timp în Australia, jucătorul sârb Miomar Kecmanovic, care ar fi trebuit să fie adversarul lui „Nole” în primul tur la Australian Open conaționalului său.

Jelena Djokovic, soția lui „Nole”, e implicată de asemenea în acționariat

Conform , Jelena Djokovic deține și ea 39.2% din companie, alături de Novak cu 40.8%. Compania a dezvoltat un lanț de aminoacizi, numiți peptide, care împiedica virusul COVID-19 să infecteze celula umană.

În cadrul companiei daneze lucrează zeci de cercetători din Australia, Danemarca și Slovenia. Cu toate acestea, nu a fost vorba niciun moment ca această companie să producă un nou vaccin, ci doar un tratament care să împiedice infectarea cu noul coronavirus.

Cazul lui Novak Djokovic, în atenția psihologilor

Cunoscutul psiholog Cristian Munteanu a analizat „cazul Novak Djokovic”: „…există o pătură enormă de oameni neinstruiți și creduli, care achiesează la asemenea idei ale unor indivizi care, după părerea mea, aleargă după notorietate.

Să nu uităm că, dacă ne opunem unui lucru, cu tărie și cu hotărâre, ar fi benefic să și știm, argumentativ, de ce o facem. Are „Nole” competențe în virusologie? Nu. Atunci, să tacă! Iar dacă are o asemenea opinie, ar fi bine s-o țină pentru el, nu s-o clameze, în dreapta și în stânga. Pe undeva, este o crimă!”…

Este o crimă, pentru că promovează o idee pe care alți oameni, poate mai săraci cu duhul, mai creduli, o îmbrățișează și o adoptă, pentru că el este „marele Djokovic”. În ce domeniu este el „Marele Djokovic”, oare în virusologie sau, totuși, în tenis?

Dacă discutăm exclusiv despre Novak Djokovic, trebuie repetat că el nu are nicio competență în ceea ce privește chestiunea vaccinării. Probabil, în această campanie antivaccinistă este, exclusiv, vorba despre dorința lui de a căpăta și mai multă celebritate, iar impactul a fost unul pe măsură”, a explicat reputatul psiholog.