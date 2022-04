Novak Djokovic, umilit de un jucător din afara Top 40 la Mastersul de la Monte Carlo. Sârbul s-a certat cu un spectator

Liderul mondial înainte de turneu cu vedetele lui PSG, Neymar și Marco Verratti, pe care i-a provocat la un concurs de jonglerii cu mingea de fotbal.

Umilință totală pentru Novak Djokovic la Mastersul de la Monte Carlo

Primul meci al lui Novak Djokovic după eliminarea din sferturile de finală de la Dubai, în luna februarie, a însemnat un eșec umilitor pentru campionul sârb, care părăsește astfel prematur Masterul de la Monte Carlo, turneu pe care l-a câștigat în 2013 și 2015.

Liderul clasamentului ATP a fost învins de spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, locul 46 mondial, scor 3-6, 7-6 (5), 1-6, după un meci care a durat aproape trei ore. La finalul primului set, Djokovic a avut o reacţie nervoasă la adresa unui spectator. ”Taci din gură”, i-a strigat sârbul, deranjat de reacțiile acestuia.

În setul secund, sârbul a fost condus cu 3-0 și 4-2, dar a revenit şi a trimis setul în tie-break, în care a ieşit din nou dintr-o situaţie dificilă, la 2-4, pentru a egala scorul pe tabelă. În decisiv, Fokina a avut 2-0, scor la care a ratat trei mingi de dublu break. Nu a mai ratat şansa la 3-1 şi a fost de neoprit până la final, reușind astfel cea mai mare victorie din carieră.

Cu puţine meciuri disputate în acest an şi cu 51 de erori neforţate, liderul mondial a arătat un joc departe de evoluţiile cu care domina tenisul masculin în 2021, dar a luptat cu ardoare pentru fiecare minge, însă nu a fost de ajuns.

Nole pune eșecul pe condiția fizică precară

a explicat că a dat tot ce a avut mai bun la acest moment, dar se aștepta să nu fie la cel mai bun nivel al său în primul turneu de zgură pe care îl joacă în 2022.

”Aș dori să-l felicit pe Alejandro. A fost jucătorul mai bun. A reușit să găsească un ritm mai bun. Am încercat să mă agăț de tot ce am putut în acest meci, mă interesa doar rezultatul. Întotdeauna am crezut că pot să întorc și să câștig meciul și am rămas acolo, deși multe lucruri erau împotriva mea în ceea ce privește modul în care mă simțeam pe teren.

Din punct de vedere al jocului, din punct de vedere fizic am fost departe de a fi cel mai bun. În aceste condiții trebuie să muncești de două ori mai mult decât ai face în mod normal. În plus, am întâlnit un specialist pe zgură, care jucase deja un meci pe terenul central acum câteva zile”, a declarat sârbul, conform al ATP.

Djokovic joacă următorul turneu la Belgrad

Principalul favorit al competiției de la Monte Carlo a dezvăluit că nu a mai avut forță să lupte în setul decisiv și este deranjat de acest lucru, dar speră să remedieze problemele până săptămâna viitoare când va participa la turneul de la Belgrad.

”Mă așteptam ca acest meci să fie unul foarte dur, o luptă fizică și asta a fost. Din păcate, săptămâna mea se termină aici. Știam de acum câteva zile că îmi va lua ceva timp să mă simt bine pe zgură. Așa a fost întotdeauna. Nu am jucat niciodată foarte bine în turneele de deschidere ale sezonului pe zgură”

Dar este OK. Trebuie să accept înfrângerea și să continui să lucrez. Nu mi-a plăcut felul în care m-am simțit fizic în setul al treilea. Am rămas fără benzină. Nu puteam să rămân cu el în raliuri. Adică, dacă nu poți rămâne în raliuri, fără să-ți simți picioarele pe zgură, este o misiune imposibilă.

Voi căuta împreună cu echipa mea motivele acestui eșec și mă voi întoarce pe terenul de antrenament. Sper că săptămâna viitoare va fi mai bine la Belgrad”, a încheiat liderul clasamentului ATP.