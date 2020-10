Novak Djokovic, umilit la ATP Viena! Cine i-a administrat cea mai surprinzătoare înfrângere din carieră

Liderul mondial, Novak Djokovic, a fost umilit la turneul ATP de la Viena. Italianul Lorenzo Sonego i-a administrat acestuia cea mai surprinzătoare înfrângere din carieră, scor 2-6, 1-6.

Italianul a intrat pe tabloul principal din postura de lucky loser, asta după ce pierduse în calificările pentru turneu.

A fost pentru prima oară în carieră pentru Djokovic când pierde în față unui jucător intrat calificat în turneu din postua de lucky loser.

Novak Djokovic a avut un an perfect până la înfrângerea din finala de la Roland Garros în fața lui Rafael Nadal scor 0-6, 2-6, 1-6, într-u meci dominat clar de spaniol.

Vineri într-un meci în care pornea din poziție de mare favorit, în care Sonego avea o cotă de 20 la victorie, sârbul a fost dominat la toate capitolele. Italianul a câștigat puncte după schimburile lungi, unul din punctele forte ale lui Djokovic și a servit impecabil în momentele decisive.

Meciul a durat doar o oră și 8 minute iar Sonego s-a impus cu scorul de 6-1, 6-2. În semifinalele competiției italianul va juca contra învingătorului din partida Grigor Dimitrov – Daniel Evans.

Lorenzo Sonego victoria carierei

În urmă cu 5 zile Lorenzo Sonego pierdea contra lui Aljaz Bedene în calificările de la Viena. Jucătorul în vârstă de 25 de ani l-a înlocui pe tabloul principal pe Diego Schwartzman iar din acel moment nu a pierdut nici măcar un set în competiție.

“Am jucat cel mai bun tenis din carieră, sunt foarte fericit! Cu siguranța este cel mai bun meci al meu. Novak este cel mai bun jucător din lume. Astăzi am jucat excepțional. Este incredibil, sunt uimit!

Am fost concentrat pe jocul meu. Am servit bine, am returnat bine și m-am mișcat bine pe teren. Îmi plac condițiile de la acest turneu, suprafața de joc favorizează serviciul meu rapid” a declarat Sonego la finalul partidei.

