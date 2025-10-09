Novak Djokovic, un jucător de tenis care nu se simte împlinit complet. De ce susține acest lucru

Ocupă locul al patrulea în clasamentul ATP, însă Novak Djokovic face o declarație ieșită din comun. Ajuns la vârsta de 38 de ani, cel supranumit „Nole”, este un care nu se simte împlinit complet. De ce susține acest lucru sportivul originar din Serbia.

ADVERTISEMENT

De ce Novak Djokovic nu se simte împlinit complet

Novak Djokovic nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre sportivii de renume la nivel mondial. Cu toate acestea, consideră că trebuie să muncească mai mult pentru a-și atinge potențialul maxim.

Sportivul care s-a stabilit în Grecia cu întreaga familie de ceva timp susține că nu este satisfăcut pe deplin în carieră. A ajuns la această concluzie într-un podcast în care a fost invitat recent și unde a vorbit despre reușitele sale.

ADVERTISEMENT

Celebrul jucător profesionist de tenis susține că are o mentalitate care nu îl lasă să ia pauze. Tenismenul din Belgrad este focusat constant pe învățarea continuă, aspect care îl determină să nu fie niciodată mulțumit.

„Cred că e foarte important să ai o mentalitate axată pe obiective, atât în afaceri, cât și în viață, deoarece îți oferă o claritate esențială pentru a avea liniște mentală și o inimă calmă.

ADVERTISEMENT

Atunci știi ce faci, ți-ai stabilit obiectivele, strategiile, te înconjori de oameni care te susțin, dar și de oameni care te critică, care îți spun lucruri pe care nu vrei să le auzi”, a declarat Novak Djokovic, în podcastul găzduit de .

ADVERTISEMENT

Novak Djokovic: ”Nu mă văd niciodată sută la sută împlinit”

„Poate că ai parte de critici care nu sunt constructive și de dărâmă, dar și asta face parte din călătorie. Te învață să te ridici, ca pasărea Phoenix, să îți dezvolți o rezistență. E un proces continuu.

Nu mă văd niciodată sută la sută împlinit, pentru că am acea parte din mine care știe că pot să fac mai mult, dar cealaltă parte a mea, cu siguranță, e sută la sută fericită și mulțumită de mine”, a mai spus jucătorul de tenis, mai arată sursa citată.

ADVERTISEMENT

În schimb, Novak Djokovic este mândru de lucrurile pe care le-a realizat până în prezent. Sportivul de renume își dorește să reflecteze în perioada următoare la tot ce a construit în sportul alb pentru că nu a făcut acest lucru până acum.

Renumitul tenismen originar din Serbia a mai subliniat că tenisul are cel mai lung sezon din toate sporturile care se practică la nivel mondial. Începe de fiecare dată în luna ianuarie și se încheie la final de noiembrie.

Cu cine ar putea juca Novak Djokovic în semifinalele din Shanghai

Prin urmare, Novak Djokovic spune că și-a câștigat dreptul de a alege turneele în care joacă. În momentul de față, poate fi urmărit în . Joacă în turneul ATP Masters 1000, unde se așteaptă să aibă rezultate bune.

Faimosul jucător de tenis și-a aflat posibilul adversar pe care îl va înfrunta în semifinalele din China. Joi, 9 octombrie l-a învins pe belgianul Zizou Bergs cu scorul de 6-3, 7-5, la finalul unui meci care a durat o oră și 52 de minute.

Așadar, va da peste sportivul din Monaco, Valentin Vacherot (204 ATP), pentru un loc în ultimul act. Datorită victoriei împotriva lui Zizou Bergs, Novak Djokovic s-a calificat în cea de-a 80-a semifinală de turneu Masters 1000 a carierei sale.

Mai mult decât atât, a bifat în felul acesta un record absolut. Sârbul este cel mai vârstnic semifinalist la turneele de categorie ATP 1000. Partida dintre Novak Djokovic și ocupantul locului 204 ATP are loc sâmbătă, 11 octombrie.