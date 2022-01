Novak Martinovic, susținere totală pentru Djokovic: “Suntem foarte supărați la Belgrad, totul a fost politic!” Exclusiv

Novak Martinovic este unul dintre cei mai iubiți sportivi sârbi care a trecut prin România. De la Belgrad, din epicentrul furiei , fostul jucător de la FCSB a vorbit pentru FANATIK despre toată nebunia creată în jurul acestui caz.

Într-un amplu interviu oferit pentru FANATIK, Martinovic spune că toți sârbii sunt foarte afectați de ceea ce a pățit Nole, un sportiv care i-a făcut mândri de-a lungul anilor. Fostul fotbalist consideră că tot ceea ce s-a întâmplat la Belgrad este din motive politice și că, deși el este vaccinat, consideră că toți oamenii ar trebui să aibă dreptul de a alege când vine vorba despre această decizie legată de sănătatea fiecăruia. pentru FANATIK despre cazul Novak Djokovic.

Novak Martinovic, afectat de tot ceea i s-a întâmplat lui Novak Djokovic la Melbourne: "Noi, sârbii, îi suntem alături. Suntem supărați, triști"

Novak, cum se trăiește la Belgrad toată această nebunie legată de deportarea lui Novak Djokovic. Și ce părere ai tu despre această nebunie?

– Aici, la Belgrad, suntem foarte supărați, triști, de tot ceea ce i se întâmplă lui Novak Djokovic. Îi suntem alături. Este unul dintre cei mai mari sportivi din lume, nu doar din Serbia. Și ne doare că acolo unde a câștigat cele mai multe trofee, acum nu poate juca. Iar părerea mea, a noastră în general aici în Serbia, este că această decizie nu are nicio legătură cu sportul. Este o chestie de politică.

De ce consideri că totul este doar legat de politică și nu neapărat o chestie de sănătate publică, așa cum spun australienii?

Este absurd că tu nu îi dai viză din cauza Covid-19 unuia dintre cei mai sănătoși oameni din lume, mai ales că putea și să fie testat zilnic. Pur și simplu nu putem să ne explicăm.

“Am restaurante și un hotel la Belgrad, am de suferit pentru că rata de vaccinare nu e mai mare. Dar nu pot critica un om pentru că a decis să nu facă vaccinul”

Multă lume spune că Novak Djokovic ar fi putut să evite toată această nebunie dacă se vaccina. Deci, practic, ar fi vina lui.

Până la urmă este decizia lui dacă vrea sau nu să se vaccineze, așa am crezut că este normal să se întâmple. Chiar dacă eu sunt vaccinat și poate că sunt printre oamenii afectați, care și-ar dori o rată de vaccinare mai mare. Pentru că am un restaurant, îl deschid acum și pe al doilea, am și un hotel aici în Belgrad. Dar trebuie să respectăm și oamenii care, din diferite motive, sau fie că așa au ales, nu se vaccinează.

Presa din Serbia a relatat mult tot acest caz. Care e sentimentul acolo legat de vaccinare, mai ales după toată această nebunie.

Dar dacă au existat condițiile ca el să poată juca, în condițiile în care așa i s-a transmis în primă fază, nu știu de ce a trebuit să se ajungă aici. Oamenii nici nu știu exact de ce s-a întâmplat și de ce i-a fost anulată viza. Sunt unele explicații în presă, dar lumea este în continuare este nedumerită pentru ceea ce a pățit el. Până la urmă unde ajunge lumea, nu cred că asta este direcția. Dacă ești vaccinat ești OK și nu mai ai nicio treabă, iar dacă ești nevaccinat nu mai ai niciun drept. Nu ar trebui să fie așa. Chiar dacă am spus, financiar aș avea de suferit, nu voi putea să am o părere rea despre un om doar pentru că nu s-a vaccinat. Suntem oameni, e decizia fiecăruia.

Martinovic: “Am văzut că presa din Vest a prezentat acest caz cu atâta răutate. Novak Djokovic este un om de mare caracter, vă asigur”

Au fost și foarte multe critici în media din întreaga lume și ale unor persoane publice, care l-au acuzat pe Djokovic că este egoist.

Am văzut și presa din Anglia și alte țări din Vest, care au prezentat cazul cu atâta răutate. Vorbim despre un om care a scris istoria tenisului, un astfel de jucător nu vom mai vedea în următorii 50 de ani. Dar să nu uităm și tot ce a făcut pentru oameni, inclusiv pentru australieni. Mereu a vorbit frumos și a încercat să ajute. Și acum să ajungi să vorbești așa de el? Este o nebunie!

Ce părere ai despre modul în care a reacționat Nole și cât s-a luptat pentru a fi până la urmă prezent la Australian Open?

Nu știu câți oameni ar rezista, dacă ținem cont prin tot ce a trecut el. Eu unul cu siguranță nu aș fi putut. Le-aș fi zis că nu mai îmi trebuie să calc la voi în Australia niciodată. Eu, sincer, știu sigur că nu aș fi putut să rezist. Nu am atâta putere. Sunt total diferit. Dar el a vorbit cu mult calm, a acceptat decizia.

Martinovic: “Djokovic a pus Serbia pe harta lumii. Nici dacă aș vrea nu aș putea să găsesc ceva urât în viața lui. Nadal și Federer? Nole e mai mare om ca alții”

Despre sportivul Djokovic e clar că nu se poate discuta decât în termeni laudativi. Dar spune-mi despre omul Djokovic. Pare un pic surprinzător că sunt atâția oameni care l-au criticat.

Toată lumea îl iubește pe Novak Djokovic în Serbia. Avem mare respect pentru Nole, pentru tot ce a făcut pentru noi. Erau oameni care habar nu aveau pentru care Serbia nu reprezenta nimic. El a pus țara noastră pe hartă. Și dacă aș vrea să îi găsesc ceva urât în viața lui.

Și, totuși, unii spun că este doar la fel de mare sportiv ca Federer și Nadal. Dar nu și ca om

Cei care spun că nu este un exemplu ca om, așa cum sunt Nadal și Federer, fac o mare greșeală. Pentru mine este mai mare om decât alții, fără să dau nume. Nu pot uita cum s-a ridicat peste momentele grele din carieră. Poate Federer este un jucător mai elegant, dar Nole este un luptător. Cum este ca sportiv, așa este și ca om. Toate trofeele lui sunt și datorită caracterului. Și atunci când pierde se vede că are caracter bun, chiar dacă mai are reacție de furie. Dar mereu a vorbit frumos de adversari.

Martinovic crede în Djokovic și îl vede pe sârb și mai puternic după episodul Melbourne: “Va fi și mai sus! Este specific ce avem noi, sârbii”

Tot ceea ce a trăit Novak Djokovic în ultimele zile ar putea dărâma chiar și un caracter foarte puternic. Ce crezi că va urma pentru el?

Djokovic va trece peste asta, veți vedea. Va fi și mai puternic. Mulți oameni ar claca după asemenea situație. Dar veți vedea că el va fi și mai sus. Este ceva specific care avem noi sârbii. Pentru care nu există traducere. Și veți vedea că va continua să câștige trofee.