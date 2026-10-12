“Nsimba a refuzat 1 milion de euro salariu, darămite FCSB…” Discuția avută de impresarul Mihăiță Pleșan cu atacantul Craiovei

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Agentul de jucători Mihăiță Pleșan spune că atacantul francez Steven Nsimba a refuzat în această vară o ofertă de a pleca în China pentru 1 milion de euro salariu. În aceste condiții, Pleșan e sceptic că fotbalistul Universității Craiova ar accepta să plece la FCSB, la schimb cu Boutoutaou sau sub orice altă formă.

Mihăiță Pleșan a vorbit despre oferta de 1 milion de euro pe care a refuzat-o Stevan Nsimba… din China

„Craiova are trei atacanți apropiați ca valoare. Nu este ușor pentru niciun antrenor să aleagă. Poate l-au afectat toate discuțiile astea care au fost (n.r. despre Nsimba). El este un tip care nu este ușor de influențat. A avut oferte și în trecut, dar nu a vrut să plece.

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Oferte pe bani mult mai mulți. Și eu l-am întrebat în vară dacă ar pleca pentru un salariu de un milion de euro și mi-a zis că nu vrea să plece”, a declarat Mihăiță Pleșan la FANATIK SUPERLIGA.

Jurnalistul Cristi Coste a oferit mai multe detalii despre această ofertă refuzată, fiind vorba despre o echipă din China. „E posibil să fie afectat de discuțiile din jurul lui și de faptul că nu mai este titular la Craiova. A avut o reacție la o schimbare, nu mai țin minte exact când. Cred că acolo s-a produs o ruptură. Este vorba despre oferta din China cu 1 milion de euro”, a remarcat jurnalistul Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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Mihăiță Pleșan nu e convins că Steven Nsimba și-ar dori să ajungă la FCSB, sau la o altă echipă din România

Mihaiță Pleșan crede că Nsimba nu se poate împăca în prezent cu gândul că nu mai este titular, iar asta îl afectează. Cu toate acestea, francezul nu ar fi exagerat de încântat să plece la FCSB sau la o altă echipă din România, în condițiile în care Craiova este, totuși, echipa campioană. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, așadar, cu mult așteptatul schimb de jucători Nsimba – Boutoutaou. Mai ales că antrenorul Laurențiu Reghecampf a dat semnale că ar vrea și el să-și păstreze jucătorul transferat în această vară.

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(n.r. faptul că nu mai este titular). Eu puteam să-i aduc o ofertă cu un salariu de un milion de euro și nu a fost interesat. Nu era din zona arabă. A zis că nu vrea să plece în țara respectivă. Altfel, nu este interesat neapărat de partea financiară.

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Și Assad nu a vrut să plece în Rusia. Eu, dacă aș fi fost în locul lui, aș fi plecat pentru un salariu de un milion de euro. deși este din ce în ce mai greu. Dar, la 30 de ani, pui în balanță și partea financiară. Este un jucător care va ajuta Craiova în continuare. Cred că, pentru campionatul României, este un jucător bun”, a completat Pleșan.