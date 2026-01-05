Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv

ADVERTISEMENT

Steven Nsimba este unul dintre cei mai importanți jucători de la Universitatea Craiova. În jumătatea de sezon petrecută în Bănie, atacantul a reușit să marcheze goluri importante, astfel că s-a vorbit intens despre un posibil transfer. Mario Felguiras, managerul sportiv al oltenilor, a clarificat situația în care se află fotbalistul.

Nsimba a refuzat o ofertă colosală de a se transfera de la Universitatea Craiova: „Vrea să rămână să luăm titlul!”

Jucătorii Universității Craiova se află în cantonamentul din Antalya, acolo unde se pregătesc de a doua parte a sezonului. Într-o discuţie cu FANATIK, Mario Felgueiras, directorul sportiv al oltenilor, a dezvăluit care este, de fapt, situația lui Steven Nsimba.

, dar Nsimba a decis să nu o părăsească pe Universitatea Craiova. „Nsimba nu are gânduri de plecare! Pot să vă spun concret că a refuzat o ofertă foarte mare pentru el din China. Inclusiv pentru Universitatea Craiova suma de transfer era foarte bună. Băiatul vrea să ia titlul la Craiova și abia apoi se va gândi la plecare. Am avut o discuție cu el și a spus ferm că nu vrea să plece de la Ştiinţa”, a dezvăluit Mario Felgueiras pentru FANATIK.

Mario Felgueiras lămurește situația lui Nsimba

Oficial oltenilor a vorbit deschis și despre şi zvonurilă că atacantul francez nu ar fi vrut să intre pe teren în meciul cu formația din Grecia.

Mario Felgueiras a demontat această teorie și susține că nu s-a pus problema ca Steven Nsimba să refuze să intre pe teren. Oficialul oltenilor nu știe de unde a pornit acest presupus conflict. „Vreau să lămuresc un lucru legat de Nsimba! Au apărut nişte zvonuri cum că nu ar fi vrut să intre pe teren la meciul cu AEK Atena. Sunt total neadevărate. Nu a existat vreun refuz din partea jucătorului, nu s-a pus problema nicio secundă problema să nu vrea să intre pe teren”, a declarat Mario Felgueiras pentru FANATIK.

Cifrele lui Steven Nsimba la Universitatea Craiova

Steven Nsimba a ajuns în vara anului trecut la Universitatea Craiova. Oltenii obțineau transferul gratuit al atacantului, fotbalistul fiind ultima oară legitimat la formația franceză Aubagne Air Bel, din liga a treia framceză.

Atacantul a reușit să impresioneze încă de la primele meciuri sub comanda lui Mirel Rădoi. În cele 27 de partide în tricoul Universității Craiova, Steven Nsimba a punctat de 9 ori și a oferit trei pase decisive.

