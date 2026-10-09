“Nsimba a salvat-o pe FCSB!” Ioan Becali, ironic cu schimbul propus de Gigi Becali lui Mihai Rotaru

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Giovanni Becali a reacționat ironic după ce schimbul propus de Gigi Becali lui Mihai Rotaru, între Aymen Boutoutaou și Steven Nsimba, a căzut. Impresarul consideră că atacantul Universității Craiova a luat decizia corectă refuzând să meargă la FCSB, mai ales că ar fi fost nevoit să stea până în iarnă fără să joace meciuri oficiale.

Ioan Becali, mesaj ironic după ce Nsimba a refuzat-o pe FCSB: „A salvat-o!“

Giovanni Becali a comentat la GIOVANNI SHOW în stilul său schimbul pe care Gigi Becali a încercat să îl realizeze cu Mihai Rotaru. Impresarul a ironizat inclusiv logica unei asemenea tranzacții, ținând cont că FCSB ar fi cedat un fotbalist mai tânăr și ar fi primit unul mai experimentat, în condițiile în care ar fi plătit și o diferență financiară: „Dă un jucător ca Boutoutaou, de 25 de ani, dar ia unul de 30 de ani? Mai dă și un milion în plus (n.r. râde)…Decizia lui Nsimba e perfectă și a salvat-o și pe FCSB și spun de ce“.

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Giovanni Becali consideră că Nsimba a avut un motiv foarte clar să refuze transferul la FCSB. , în timp ce o eventuală mutare la campioana României l-ar fi lăsat fără meciuri oficiale până în ianuarie.

„Mai sunt încă 10 meciuri de jucat, plus încă două-trei în play-off, și se poate întâmpla ca jucătorul să se accidenteze. Ce facem atunci? Am dat și banii, vine și jucătorul și se accidentează. Mai bine să se facă acordul, dar până la 1 ianuarie fiecare să rămână unde este și să joace. De la 1 ianuarie, unul vine aici, celălalt merge în partea cealaltă. Lasă-i să joace, asta e treaba lor, iar în iarnă, dacă toată lumea este bine, să se facă schimbul”, a continuat impresarul.

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Giovanni Becali vede un avantaj important pentru Nsimba la Universitatea Craiova

Celebrul impresar consideră că decizia atacantului francez poate avea beneficii inclusiv din punct de vedere financiar. Dacă Nsimba va avea evoluții bune în Conference League, cota sa ar putea crește, iar pe numele său ar putea apărea alte oferte.

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„Dacă se întâmplă vreo accidentare gravă, ceva, pică acordul. Noi vorbim să nu mai convocăm jucători care nu au meciuri în picioare și tu vrei să se facă schimbul după ce ambii jucători ar avea 10 meciuri nejucate, doar cu antrenamente. Nu are logică. Nsimba e jucător deștept, se gândește că de ce să plece când are posibilitate să joace în Conference League“, a mai spus Giovanni.

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Impresarul a explicat că mutarea la FCSB ar fi fost avantajoasă pentru Nsimba doar dacă ar fi avut garanția că poate intra imediat pe teren: „Pentru Nsimba era bine să plece la FCSB, dar doar cu condiția să joace imediat. În cazul de față, a decis bine să rămână. A zis că joacă în Europa, poate îi vine o ofertă mai bună din altă parte. Sau, de ce nu, merge cu Craiova mai departe în Conference, joacă bine și poate mai vine ceva în plus la contract“, a spus Giovanni Becali.

Schimbul dintre FCSB și Universitatea Craiova, blocat de refuzul lui Nsimba

Gigi Becali era nemulțumit de randamentul lui Aymen Boutoutaou, fotbalist pentru care FCSB a plătit 1,3 milioane de euro în această vară, și era dispus să îl trimită la Universitatea Craiova. În schimb, campioana României urma să îl primească pe Steven Nsimba și o sumă de bani. Negocierile dintre cele două cluburi au avansat, iar Mihai Rotaru și Gigi Becali ajunseseră la un acord de principiu. Suma vehiculată pentru ca tranzacția să fie perfectată era de 1,1 milioane de euro, plus Boutoutaou, în schimbul lui Nsimba.

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Mutarea nu s-a mai realizat, însă, după ce . Nsimba a preferat să rămână în Bănie și să joace în Conference League, acolo unde Universitatea Craiova are șansa de a-și crește atât rezultatele europene, cât și valoarea jucătorilor.

8 goluri în 17 meciuri a înscris Steven Nsimba în acest sezon

goluri în meciuri a înscris Steven Nsimba în acest sezon 1.000.000 de euro este cota de piață a francezului, conform transfermarkt