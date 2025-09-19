Nsimba – Al Hamlawi, cei mai buni atacanți din SuperLiga?! „Are ceva din Cămătaru, dar mai trebuie un Cârțu”. Care sunt punctele forte ale liderului Craiova

Universitatea Craiova este într-o formă de zile mari în acest sezon. Elevii lui Mirel Rădoi prestează cel mai bun fotbal al echipei din ultimii ani și par greu de clintit. În acest sezon de SuperLiga, oltenii au și doi dintre cei mai buni atacanți, Nsimba și Al Hamlawi, și Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Ce spune Sorin Cârțu despre doi dintre cei mai buni atacanți din SuperLiga

Oficialul U Craiova este foarte încântat Nsimba și Al Hamlawi, pe care îi consideră ca fiind cei mai buni atacanți din SuperLiga în acest sezon. Sorin Cârțu l-a asemănat pe unul dintre cei doi cu Rodion Cămătaru și a punctat toate calitățile celor doi. La final, legenda oltenilor a menționat și ce fel de jucător îi mai lipsește lui Mirel Rădoi.

„Mie îmi place Nsimba ca atacant. Am jucat bine cu doi atacanți, el și Al Hamlawi s-au înțeles foarte bine. La primul gol au lucrat bine împreună, Assad i-a pus foarte bine mingea lui Nsimba, dar și invers a venit atunci o pasă foarte bună.

ADVERTISEMENT

Mi-a plăcut cum a finalizat Nsimba, are forță și execuții bune, ia decizii bune în ultimă instanță. Are puțin din Cămătaru și i-ar mai trebui lui Mirel unul de tipul lui Cârțu”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, analiza cuplului Nsimba – Al Hamlawi și a lui U Craiova

În cadrul discuției, pe cei doi atacanți de la U Craiova, dar și sistemul pe care Mirel Rădoi îl pune în aplicare. Șumi s-a arătat încântat de ce vede în jocul oltenilor și consideră că formația din Bănie este cea mai bine dotată din punct de vedere fotbalistic și tactic din România în acest moment.

ADVERTISEMENT

„Eu am jucat cu acest sistem 3-5-2 în Turcia și îl cunosc foarte bine. Este foarte ofensiv, ai puncte de sprijin în față. Craiova are doi atacanți puternici care țin bine de minge și sunt foarte buni. Assad e mai complet. Are ambele picioare, e mai tehnic, are și lovitura de cap, iar celălalt are nevoie de spațiu, trebuie să plece în profunzime și se completează unul pe celălalt. Sunt foarte utili.

ADVERTISEMENT

Craiova câștigă mult pentru că joacă pe benzi cu jucători de picior invers pe construcția jocului. Au interi care joacă bine sus și trag bine la poartă. Au unghiuri de joc foarte bune și adversarilor le este greu să îi prindă defensiv. Au 3 fundași centrali care se completează foarte bine și pot acoperi toată latura terenului, fiind foarte mobili. Nu au probleme.

Care este cel mai mare câștig pentru U Craiova: „E incredibil”

Cel mai mare câștig pentru Universitatea Craiova este Băluță. Îți dă echilibru la mijlocul terenului, are talie, intră în contacte. Este Băluță de acum ceva ani. Rădoi l-a adus la parametrii foarte buni. Axul central este foarte bun.

ADVERTISEMENT

Screciu e incredibil. Portar, fundașii centrali, mijlocașii centrali și până la atacanți, toți foarte buni. Mora e unul dintre cei mai buni jucători din campionat 1 contra 1. Perpendicular nu poți să îl oprești. Așa e și Baiaram. Au toate ingredientele. Craiova are tot timpul soluții în față”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.