Nsimba, Bîrligea sau Karamoko? Care este cel mai bun atacant în acest moment în SuperLiga

Universitatea Craiova este una dintre echipele cu șanse uriașe la titlu în SuperLiga României. Oltenii au început anul 2026 perfect, cu victorii pe linie, iar fanii au toate motivele să viseze la trofeu. Sorin Cârțu este de părere că echipa din Bănie a dat lovitura cu transferul lui Nsimba.

Nsimba e pe val! Francezul vrea titlul de golgheter în Superliga după ce a refuzat transferul în China

Atacantul francez este pe val la Universitatea Craiova. , întrucât a avut o ofertă extrem de bănoasă din Asia, însă a refuzat-o, deoarece vrea să câștige titlul în România.

Se pare că decizia sa a fost una bună. Nsimba a impresionat în ultimele partide și pare unul dintre cei mai buni jucători din campionatul autohton. Are o forță de pătrundere uriașă și se remarcă și la finalizare. Rareori îi iartă pe portarii adverși.

Nsimba, cel mai bun atacant din Superliga!? Verdictul lui Sorin Cârțu

și speră ca atacantul francez să își continue evoluțiile foarte bune și în restul sezonului. Oficialul Universității Craiova a vorbit și despre Karamoko și Bîrligea, ceilalți atacanți din SuperLiga care au parte de un sezon cu reușite.

„Îmi place Nsimba. Mi-a plăcut și înainte. Nu fac comparații. Se exploatează. Nu vreau să apară polemici. Atacanții pe care îi avem la dispoziție ne dau încredere. Cei care vin de pe bancă o fac bine. Pot să dea goluri. E bună concurența. Nsimba a fost premiantul în cantonament. Se pare că a fost premiantul grupului.

Să dea Domnul să continue. E într-o formă foarte bună. Și Bîrligea are calitățile lui. Nsimba e într-o formă foarte bună, are calitate. Așa și Bîrligea, și Karamoko… e peste toți. Are forță, lovește mingea bine cu piciorul drept. Acum văd și mai mult altruism. Mă bucură. Îl ajută și concurența cu Assad, cu Etim și cu Baiaram”, a precizat Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.