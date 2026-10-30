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„Nsimba e mai bun decât Simon Elisor!” Impresarul i-a anunțat plecarea atacantului de la Universitatea Craiova

Cristian Măciucă
30.10.2026 | 11:53
Nsimba e mai bun decat Simon Elisor Impresarul ia anuntat plecarea atacantului de la Universitatea Craiova
EXCLUSIV FANATIK
„Nsimba e mai bun decât Simon Elisor!” Impresarul i-a anunțat plecarea atacantului de la Universitatea Craiova. FOTO: Fanatik
Agentul FIFA Mihăiță Pleșan l-a criticat dur pe Simon Elisor. Fostul internațional român îl preferă pe Steven Nsimba, despre care a spus că va pleca de la Universitatea Craiova
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Mihăiță Pleșan (44 de ani) a analizat situația atacanților de la Universitatea Craiova și a avut un discurs surprinzător despre Simon Elisor. Deși fotbalistul a reușit să devină golgheterul SuperLigii, cu 9 reușite, fostul internațional român nu este pe deplin convins de calitățile sale. Pleșan îl preferă în continuare pe renegatul Steven Nsimba (30 de ani).

Mihăiță Pleșan îl consideră pe Nsimba superior lui Elisor

Simon Elisor este cel mai eficient atacant din SuperLiga României, dar nu a reușit încă să îl convingă pe Mihăiță Pleșan. Agentul FIFA așteaptă să îl vadă pe francez în meciurile în care U Craiova are nevoie de un atacant capabil să facă diferența pe cont propriu, fără să beneficieze de realizările colegilor săi.

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„Nu vreau să vorbesc, dar nu e un jucător care să îmi placă foarte mult. E un jucător care dă goluri. Dar golurile pe care le-a dat, multe au fost oportunități care s-au ivit. Goluri cu poarta goală. Vreau să îl văd 5-6 meciuri la rând în care depinde de el, ca atacant, nu de Assad, nu de Nsimba. Să îl vedem atunci ce face”, a transmis Pleșan.

Mihăiță Pleșan este de părere că Steven Nsimba reprezintă o variantă mult mai bună pentru atacantul campioanei României. Acesta consideră că atacantul în vârstă de 30 de ani are motive să fie nemulțumit de situația sa și nu exclude posibilitatea ca relația cu Filipe Coelho să fie una complicată. FANATIK a scris în exclusivitate despre tensiunile dintre Nsimba și antrenorul Universității Craiova. 

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(n.r. – Nsimba e mai bun decât el?) Da. (n.r. – Nsimba mai rămâne?) Nu. A declarat-o și el. Categoric e dezamăgit și supărat. (n.r. – Se consideră și nedreptățit?) Eu cred că da. Din punctul meu de vedere e peste Elisor. (n.r. – Are antrenorul o problemă cu Nsimba?) Există și posibilitatea asta. Aducându-l și pe Elisor, bănuiesc că el (n.r. – Coelho) a dat girul ca să vină. Și atunci, trebuie să îl folosească. A dat și goluri. Dar una e să dai goluri la 0-0 și alta e să dai goluri la 3 sau 4 la 0”, a declarat Mihăiță Pleșan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Se mai transferă Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova?

Mihăiță Pleșan a vorbit și despre fostul său client, Ștefan Baiaram (23 de ani), și despre posibilitatea ca acesta să plece în iarnă din Bănie. (n.r. – Baiaram e în revenire de formă?) Să sperăm că da. Dar ca să pleci pe bani mulți trebuie să fii constant, nu 1 sau 2 meciuri. Să sperăm că o va ține așa până în iarnă. (n.r. – Craiova e mare favorită?) Din punctul meu de vedere, da”, a conchis agentul FIFA.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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