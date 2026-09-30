Nsimba la FCSB?! Gigi Becali negociază cu Rotaru prin intermediari: „La Craiova are 9.000 de euro salariu”. Ce crede Sorin Cârțu

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Campioana Universitatea Craiova și FCSB ar discuta despre un schimb de jucători. E vorba de Steven Nsimba (30 de ani) – Aymen Boutoutaou (25 de ani). Gigi Becali (68 de ani) recunoaște aceste negocieri, însă nu oferă prea multe detalii, dat fiind faptul că nu ar avea acordul omologului său din Bănie, Mihai Rotaru. Patronul FCSB a oferit însă câteva informații interesante. A venit și o poziție de la Craiova, de la președintele campioanei, Sorin Cârțu.

Mai ajunge golgheterul oltenilor Steven Nsimba la FCSB?! Gigi Becali: „La Craiova are salariu de 9.000 de euro”

Pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale în UEFA Nations League pare a reprezenta o ocazie perfectă pentru o serie de „retușuri” în loturile echipelor din SuperLiga. Chiar înainte de meciul Suedia – România, o știre bombă venea din România. Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, spunea că pregătește un schimb de jucători cu Universitatea Craiova.

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Se părea că Gigi Becali a vorbit cu Mihai Rotaru pentru un schimb inedit de fotbaliști. Patronul celor de la FCSB le-a propus oltenilor schimbul Boutoutaou vs. Nsimba. FANATIK a aflat că . Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, patronul roș-albaștrilor nu a vrut să ofere prea multe detalii despre stadiul acestui schimb.

Gigi Becali s-a ferit din a veni cu prea multe detalii despre această tranzacție, explicând că „nu are acordul partenerului”, în speță Mihai Rotaru. Pe de altă parte, întrebat dacă ar da lovitura prin acest schimb, Becali a spus că, de fapt, oltenii ar putea fi avantajați, pentru că Boutoutaou e jucător valoros: „Poate dă el (n.r. Rotaru) lovitura. Păi, ăla (Boutoutaou) s-ar putea să fie mare fotbalist”. Becali a mai spus că atacantul francez are un salariu de 9.000 de euro la U Craiova.

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Motivul pentru care Becali negociază cu Rotaru prin intermediari: „E supărat!”

Gigi Becali a mai spus, la FANATIK SUPERLIGA, că acest schimb . Cu toate acestea, patronul FCSB nu vorbește direct cu Mihai Rotaru despre tranzacție. Becali a explicat de ce sunt necesari „intermediari”. Se pare că patronul campioanei ar fi supărat după o serie de declarații făcute de omologul său din Capitală.

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„El (n.r. Rotaru) este supărat pentru că nu știu ce am zis eu, că aș fi zis că sunt împărat, de parcă n-aș fi. Că am zis că el e slujitor și eu împărat. Păi, eu sunt împărat din fapte. Nu sunt împărat cu coroană. Dar o să-l sun eu într-o zi dacă e să fac afacerea. Dacă e să se facă, vorbim direct”, a spus Becali.

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Cum vede Sorin Cârțu posibilul schimb Steven Nsimba – Aymen Boutoutaou

Intrat și el în direct la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu (70 de ani) președinte al celor de la U Craiova, a comentat acest posibil schimb Steven Nsimba – Aymen Boutoutaou. Legenda din Bănie spune că deciziile aparțin antrenorilor și a celor din staff-ul tehnic. Ei vor analiza dacă echipa are nevoie de aducerea unui mijlocaș, cum este Boutoutaou.

Pe de altă parte, „Sorinaccio” este sincer și spune că trimiterea lui Nsimba la FCSB ar reprezenta o întărire a rivalilor: „Cred că da. Nsimba este un atacant bun, de calitate. Poate că ei gândesc că și noi ne întărim prin aducerea lui Boutoutaou”. Întrebat dacă Nsimba este un jucător transferabil, Cârțu a spus că politica la clubul oltean a fost făcută mereu de directorul sportiv și de antrenori.

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Despre Boutoutaou, oficialul din Bănie spune că nu este un fotbalist pe care l-a văzut foarte mult în această perioadă. Cu toate acestea, el admite că, în Bănie, algerianul ar putea să fie un alt fotbalist față de ceea ce este el la FCSB. A dat exemplul lui Jovo Lukic, care la Craiova nu a făcut mare lucru, iar la U Cluj a devenit golgheterul SuperLigii. „Orice se poate întâmpla. Boutoutaou are niște calități de fotbalist”.