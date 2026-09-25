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Gigi Becali s-a înțeles cu Mihai Rotaru pentru un schimb inedit de jucători. Patronul celor de la FCSB le-a propus oltenilor ca jucătorii să se antreneze deja cu viitoarele echipe, chiar dacă vor semna contractul doar la iarnă. Este vorba despre un schimb Boutoutaou vs. Nsimba. Mai mult, oltenii vor primi și 1,2 milioane de euro diferență.

Gigi Becali anunță că va face un schimb de jucători cu Mihai Rotaru

Cu toate că nu a dat nume, pentru că nu dorește ca Mihai Rotaru să „se supere”, Gigi Becali s-a plâns constant de achiziția Aymen Boutoutaou. FCSB a plătit 1,3 milioane de euro pe Aymen Boutoutaou, însă Becali l-a mandatat pe Meme Stoica să-l propună pe jucător pe „500.000 de euro” la Dinamo, Rapid sau Craiova.

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„S-ar putea să luăm un decar. Doar n-o să stăm în Boutoutaou? Stai în Boutoutaou? La revedere, banii i-am trecut pe pierdere. Mi-a zis MM că a vorbit Nicolescu, au vorbit de la Rapid şi Craiova că e bun jucător.

Spune-mi să îmi dea 500.000”. Să îl ia ei. Că şi ei l-au vrut şi că l-au plăcut: Nicolescu, Angelescu, Renovatio, nu ştiu ce. Să îmi dea 500.000 de euro Renovatio şi l-am dat. I-am zis lui Mihai Stoica să le ceară 500.000 de euro şi îmi asum gaura de 800.000 de euro”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

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Gigi Becali s-a plâns multă vreme de „transferul ratat” Aymen Boutoutaou. Nsimba vine la schimb

Acum, a scris că schimbul de jucători va fi Boutoutaou vs. Steven Nsimba. Mai mult, conform informațiilor obținute de FANATIK, cei de la FCSB le vor plăti oltenilor o diferență de 1,2 milioane de euro pentru Nsimba. „El vrea ceva de la mine, eu vreau ceva de la el. În iarnă, da. Dar noi o facem de acum. Da. Unu contra unu, cu bani, vedem. Jucătorul de la el vine la mine și se antrenează cu acordul lui, jucătorul de la mine se antrenează la el cu acordul meu. Nu mai joacă. Dacă așa convenim. Păi, ce, îl obligă cineva pe jucător?

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Cu acordul lui. Octombrie, noiembrie, decembrie. (n.r. – Nu puteți să ne spuneți?) Nu pot să vă zic. Din punctul meu de vedere, eu vi l-aș zice, dar nu știu dacă vrea el. Sunați-l pe Rotaru. Eu nu am secrete, dar nu știu dacă îi convine lui. E un jucător care nu-mi convine…Eu vreau să-l dau pe unul, el vrea să-l dea pe unul”, a explicat Gigi Becali la .