Nsimba se plânge că nu joacă, dar are minute peste Assad și Elisor! Editorial din tribuna Craiovei după 2-1 cu Botoșani

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Greu, dar bun: Coelho nu a mai pierdut puncte din august, Băluță l-a făcut uitat pe Anzor, dar rezervele au dezamăgit cu Botoșani. Se anunța cod galben de ploaie cu goluri ale Universității contra lui FC Botoșani, dar a plouat mai mult cu șanse nevalorificate, plus cu erori în partea secundă.

Blitzkrieg oltenesc în primul sfert de meci

a început cu cel mai bun 11 contra lui Botoșani, iar Universitatea a controlat autoritar prima repriză. Matei a deschis scorul după o fază la care Cicâldău a dat două diagonale deja specialitatea casei consecutiv: prima pentru Bancu, care i-a întors mingea în centru, cealaltă pe banda opusă pentru Mora, care a centrat impecabil pentru golul lui Matei. A fost primul gol din acest sezon al puștiului venit de la Steaua în vara lui 2025, după cele 3 assisturi de până în prezent.

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Bancu și Baiaram au creat golul doi, arătând încă o dată că omogenitatea Craiovei de pe flancul stâng e unul dintre principalele ei atuuri: căpitanul l-a lansat pe decar în spatele apărării moldovene, iar Fane a centrat ideal pentru o formalitate a lui Assad. Cu acest gol, palestinianul l-a egalat pe Elisor în acest sezon, fiecare având câte 11 goluri înscrise în toate competițiile. Diferența este că francezul a bifat cele 11 reușite din doar 616 minute, în timp ce lui Al Hamlawi i-au trebuit 948 pentru aceeași performanță.

Nsimba a dezamăgit în partea secundă și surprinde: are cele mai multe minute jucate dintre atacanți și cele mai puține goluri

Necaracteristic lui, Coelho a schimbat încă de la pauză, Assad lăsându-i locul lui Nsimba. Nu avea să fie, din păcate, seara îndelung mediatizatului atacant francez, care a irosit numeroase șanse bune ivite pe contraatac. Și datorită prestației lui cu accente superficiale, Craiova nu a reușit să majoreze diferența. Deși deplâns de mulți că joacă prea puțin, cu repriza bifată duminică seara Nsimba a acumulat cele mai multe minute dintre atacanții centrali ai Craiovei. Iată clasamentul numărului de minute jucate vs. goluri înscrise:

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Jucător Minute jucate Goluri Elisor 616 11 Assad 948 11 Nsimba 950 8

Nu doar nu a părut la cele mai înalte cote, ci nici cea a lui Laurențiu Popescu. Excelent până acum în mai multe partide, portarul care îl ține pe bancă pe Răzvan Sava a luat un gol foarte ușor de la Bodișteanu în startul reprizei secunde, reușită care i-a băgat pe moldoveni înapoi în meci. Cu 2-0 la șuturi pe poartă și 4-0 la cornere în partea a doua, Botoșaniul poate spune că a făcut repriza mai bună, însă șansele lor reale de gol au fost, totuși, aproape inexistente.

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Nici Universitatea nu se poate însă lăuda cu o repriză prea bună după reluare: a terminat meciul cu doar două șuturi pe poartă, adică exact golurile din minutele 21 și 27, nici Mihnea Rădulescu și nici Nsimba nereușind să aducă un plus față de cei doi marcatori pe care i-au înlocuit.

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„Pe aici nu se trece”. Băluță își continuă recitalul defensiv și pare indispensabil

Pe lângă prestațiile bune ale lui Bancu, Mora, Baiaram și Assad, Universitatea a impresionat iarăși prin siguranță defensivă. Toți cei trei fundași centrali au fost iarăși la înălțime, iar surprinderii se întreabă tot mai curioși dacă și în locul cui ar putea reveni Rus printre titulari, odată refăcut după accidentare. Cu un gol dintr-o fază care nu a fost ocazie, Botoșaniul a terminat meciul cu un xG de mai mic de 0,2, iar Craiova a ratat la mustață șansa să bifeze al șaptelea meci consecutiv din campionat fără gol primit.

De multe ori, cei trei stoperi nici măcar nu au fost nevoiți să se consume prea tare, deoarece Băluță a „măturat” iarăși perfect în fața lor, fiind din nou cel mai bun recuperator din echipă. Profitând de picioarele lui lungi, dar mai ales de inteligența și anticipația care îl fac să fie mai mereu acolo unde vine mingea, optarul Științei a oprit din fașă numeroase acțiuni ale oaspeților și arată ceea ce am zis deja în câteva rânduri despre el: nu doar că a reușit să facă uitată plecarea lui Anzor, ci chiar face un cuplu mult mai bun la mijloc cu Cicâldău decât făcea georgianul. Jocul mai bun al Științei din septembrie încoace se datorează mai ales „greutății” pe care o dă Băluță la mijloc.

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Să încasezi aproape 2 milioane de euro pe un fotbalist, dar să și întărești primul 11 după plecarea lui, aceasta e o performanță cu care conducerea Craiovei se poate mândri. Bonus, Universitatea a câștigat astfel un craiovean get-beget și un fan înrăit și vechi al echipei. Bravo ție, Tudor!