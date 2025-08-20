Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Nsimba și Assad, concurență acerbă în atacul Universității Craiova: “Să îi dea unul altuia peste nas!”. Cine e noul “Mitriță”

Președintele Sorin Cârțu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre concurența acerbă pe care o au Assad și Nsimba în atacul Universității Craiova.
Traian Terzian
20.08.2025 | 19:43
Nsimba si Assad concurenta acerba in atacul Universitatii Craiova Sa ii dea unul altuia peste nas Cine e noul Mitrita
Cum este văzută concurența dintre Nsimba și Assad la Universitatea Craiova. Sursă foto: colaj Fanatik

Oltenii par să fi dat lovitura cu transferurile lui Nsimba și Assad, iar Sorin Cârțu consideră că această concurență dintre cei doi atacanți nu poate fi decât benefică pentru Universitatea Craiova.

Președintele Universității Craiova, încântat de concurența dintre Assad și Nsimba

În cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, președintele de onoare al grupării din Bănie a explicat de ce la acest moment cei doi jucători nu pot evolua împreună în atacul formației lui Mirel Rădoi.

”Vreau să fie presiune pe Assad și aceste goluri marcate de Nsimba aduc presiune. Să fie presiune și pe unul, și pe altul. Vreau să intre Assad și să-i dea peste nas lui Nsimba, să dea goluri, pe urmă să intre Nsimba să-i dea peste nas. Adică să fie o concurență între ei, acest lucru e în avantajul nostru.

(n.r. – N-ar putea juca amândoi în același timp?) Depinde. Ar putea să joace, depinde ce sistem… Îți trebuie niște relații de joc pe care să le antrenezi. Spuneți-mi în ce zi a săptămânii poți să exersezi asemenea tactică, când tu faci numai antrenamente de menținere la momentul ăsta. Nu mai acționezi nici asupra planului, decât ca un tonus fizic.

N-ai timp să le faci, pentru că sunt meciuri duminică, miercuri, duminică. Poate acum când vine întreruperea de două săptămâni să așezi echipa într-un alt mod, să încerci să joci și cu amândoi în atac. Dar la momentul ăsta e greu, n-ai cum să faci exerciții pe tema asta, să acționezi”, a declarat Cârțu.

Mesaj ferm pentru superstarul Baiaram

Oficialul oltenilor s-a arătat încântat de forma prin care trece Ștefan Baiaram, l-a comparat chiar cu Alexandru Mitriță, însă l-a avertizat să fie atent la tot ce face în această perioadă pentru a nu mai ajunge să se accidenteze și să piardă momentul favorabil.

”(n.r. – În acest moment Ștefan Baiaram este noul Mitriță, noul lider al echipei?) Să dea Domnul. Este într-o formă bună și ar face bine să se mențină în forma asta sau să o îmbunătățească. Să fie realist de ceea ce i se întâmplă și echilibrat emoțional, pentru că l-am mai văzut pe Baiaram de vreo două ori în posturi în care a jucat bine, după care a întrerupt, cu vină procentual mare la el.

Au fost niște întinderi, iar pentru mine la întindere un mare procent îl are jucătorul. A pierdut două turnee finale, două Campionate Europene U21, pe cam același fel de accidentare, întindere. El trebuie să fie foarte atent cu tot ceea ce înseamnă antrenament, viața particulară, odihnă și să meargă mai departe cu prestația asta. Are niște execuții inspirate, e într-un moment bun.

Când am venit acum de acolo (n.r. – de Trnava), am stat de vorbă cu el în aeroport și pe asta am punctat și i-am spus: ”Gândește-te foarte bine la momentul care îi al ai acum și pune-l în balanță cu momentele pe care le-ai pierdut. E inadmisibil să pierzi două turnee finale de Campionat European în care puteai să-ți expui mult din calități și să-ți creezi o altă imagine”. Chiar dacă lui îi este bine acum la Craiova, își dorește ceva mai bine. La Craiova în viitor sau în altă parte”, a spus Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

Cârțu i-a analizat pe atacanții Craiovei

