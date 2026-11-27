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Mihai Rotaru nu crede că Steven Nsimba va pleca de la echipă în această iarnă. De altfel, patronul Universității Craiova nu crede că echipa sa se va despărți de niciun jucător important în acest mercato, într-un sezon în care primăvara europeană și titlul sunt două obiective foarte importante.

Steven Nsimba la FCSB? Patronul Mihai Rotaru nu crede în acest scenariu

În acest context, puțin probabil ca Steven Nsimba să ajungă la FCSB. Interesant, Rotaru a subliniat, însă, că „niciodată nu poți să spui niciodată”, astfel că șansele de transfer nu ar fi nule, ci doar foarte puțin probabile.

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„Nu luăm în calcul în acest moment să plece niciun jucător. S-ar putea să fie unul, la iarnă. Nsimba e fericit la Craiova. Și aseară a jucat, a intrat foarte bine. Mora și Bancu au stat pe picioare în duelurile cu ei, dar Nsimba a arătat că are forță. Nu luăm în calcul plecarea lui. , cu un salariu de 700.000, și nu a vrut să plece. El are o clauză prin care mai are încă un an de contract din vară.

Sigur că nu există jucător în lumea asta care să fie fericit că nu joacă, mai ales că Nsimba știe că are calitate. Dar n-a venit să spună: „Vreau să plec, dați-mi drumul!”. Repet, nu cred că vreodată, indiferent de sumă, ar ajunge la FCSB el, Nsimba. Este un tip extrem de atașat de lume, de tot, n-ar putea să lucreze într-un mediu… turbulent”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

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Totodată, Mihai Rotaru a dezvăluit că Steven Nsimba nu este neapărat dezamăgit că nu este titular, pentru că cel mai bun prieten al său din echipă este chiar atacantul Assad Al Hamlawi, practic rivalul său direct pe același post.

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„Nu spui niciodată „niciodată”, dar, personal, mă gândesc că am putea să avem parte de un astfel de scenariu. Assad e cel mai bun prieten al lui Nsimba. Stau împreună, mănâncă împreună, sper că nu dorm împreună, se joacă împreună. E cel mai bun prieten al lui. ”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

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