„Nu a ales echipa cea mai bună”. Oltenii sunt furioși pe Gică Hagi: „Screciu este cel mai bun fundaș central stânga”

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În urma eșecului usturător cu Bosnia & Herțegovina, din etapa a 2-a de Liga Națiunilor, Gică Hagi și-a recunoscut public erorile majore comise pentru acest duel. Cele mai importante voci din lumea fotbalului din România admit faptul că „Regele” a făcut greșeli uriașe, pornind de la echipa de start aleasă să înceapă acest meci important.

Sorin Cârțu arată cu degetul către deciziile lui Gică Hagi după eșecul cu Bosnia: „Nu a ales echipa cea mai bună”

Gică Hagi (61 de ani) a schimbat sistemul și echipa în meciul cu Bosnia & Herțegovina din Liga Națiunilor, însă rezultatul a fost același: un eșec. După 1-2 la Stockholm, tricolorii au fost zdruncinați și mai serios de naționala lui Sergej Barbarez. Pe o Arenă Națională goală și tristă, Bosnia a marcat la foc automat și s-a impus cu 4-2.

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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu (70 de ani) . Președintele campioanei Universitatea Craiova a spus din start că selecționerul primei reprezentative „Nu a ales echipa cea mai bună” pentru acest meci greu cu Bosnia.

„O diferență între noi și Bosnia a fost clară. Ne-au fost clar superiori. Nu am avut nicio șansă aseară. (n.r. Ce ai simțit văzându-i pe tricolori?) Am simțit că ei sunt mai buni ca noi, am simțit diferența între jucătorul bosniac și jucătorul nostru. Nici ei sunt foarte cunoscuți ca nume, dar diferență a fost. Valoric, cred că ei sunt peste unii dintre ai noștri”, a spus oficialul din Bănie.

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În opinia lui Cârțu, Gică Hagi nu a greșit doar numele trimise în teren, ci și posturile atribuite elevilor săi: „Vorbim și de așezare. Dacă tot voiam să jucăm ofensiv, eu zic că mult mai bine era să joci, cu acest 4-4-2, cu un Mihăilă în bandă stânga, mai găseai un mijlocaș pe dreapta. La centru îi puneai pe Dragomir și încă unul și apoi cei doi atacanți. Sau îl puneai atacant volant mai bine pe Olaru, decât pe Mihăilă. (…) În Suedia ai jucat cu 3 centrali, acum cu 4. Este o eterogenitate maximă. Burcă și Ilie nu au jucat niciodată împreună”.

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Oltenii, reproșuri pentru selecționer: „Screciu este cel mai bun fundaș central stânga”

Vladimir Screciu (26 de ani) joacă la echipa națională pe un cu totul și cu totul alt post în comparație cu cel de la echipa de club. Gică Hagi îl introduce la mijlocul terenului, în timp ce Filipe Coelho îl folosește fundaș central. Sorin Cârțu, în analiza meciului România – Bosnia, a semnalat această decizie a „Regelui”, pe care nu o înțelege.

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„Pentru mine, Vladimir Screciu este cel mai bun fundaș central stânga pentru România. Eu am mai spus asta, nu doar acum. Faptul că tu îl iei, îl pui mijlocaș, îți asumi unele riscuri. La Craiova joacă perfect pe postul de fundaș central stânga”, a spus oficialul campioanei.

Sorin Cârțu e pesimist: „Strategie proastă! În proporție de peste 70%, calificarea e compromisă”

Extrem de optimist, , că România țintește primul loc în grupă. După 2 partide, tricolorii sunt pe ultimul loc cu 0 puncte și un golaveraj 3-6. Sorin Cârțu este de părere că șansele de calificare mai departe sunt aproape compromise. „Sunt semne că peste 70% calificarea este compromisă, poate și mai mult. Apropo de ce voia Gică Hagi și ce spunea că putem să facem”.

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Președintele Universității Craiova este de părere că, în această campanie din Nations League, Gică Hagi a vrut să afle nivelul jucătorilor pe care se poate baza. Cârțu lansează ipoteza conform căreia Gică Hagi și cei din Federație ar fi putut să aibă o astfel de strategie, să trateze Liga Națiunilor ca pe o competiție amicală, de pregătire a viitorului.

„Să spunem că a fost o strategie proastă cu Bosnia. E clar că nu a fost cea mai bună. Dar poate el a vrut să facă nivelul jucătorilor pentru viitor. Poate și discuțiile lor interne, în cadrul Federației, au spus că ‘luăm Liga Națiunilor ca pe niște meciuri amicale-oficiale. Să încercăm niște teste pe niște oficiale, chiar dacă ni se pot întâmpla unele lucruri’. Și de aici să rezulte o analiză, să-și facă o imagine vizavi de unii și de alții”, a punctat Cârțu.