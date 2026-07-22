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Nu a avut milă de vedetele Universității Craiova: „Așteptam mai mult de la Baiaram și Mora! Am avut șansă”

Universitatea Craiova a pierdut cu 0-1 în faţa lui Levski Sofia, dar are şansa să întoarcă rezultatul la retur. Preşedintele CSU Craiova nu a avut milă de vedetele "Ştiinţei".
Marian Popovici
22.07.2026 | 23:11
Nu a avut mila de vedetele Universitatii Craiova Asteptam mai mult de la Baiaram si Mora Am avut sansa
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Pavel Badea, alături de Mihai Rotaru
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Universitatea Craiova a pierdut cu 0-1 meciul cu Levski Sofia, din turul doi preliminar al Champions League. Unicul gol al meciului a fost marcat de Dimitrov, în minutul 8, după o greşeală a lui Adi Rus şi Ştefan Baiaram. Returul va avea loc miercurea viitoare pe „Ion Oblemenco”.

Preşedintele CSU Craiova i-a criticat pe olteni: „Așteptam mai mult de la Baiaram, de la Moura”

Pavel Badea, preşedintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, nu a avut milă de vedetele oltenilor. Oficialul a fost dezamăgit de jocul slab al echipei, spunând că echipa lui Coelho a avut şansă că nu a încasat şi golul doi:

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„A fost un meci foarte greu, un meci cu o echipă de care știam că e greu de trecut. Are în componență jucători buni, returul va fi decisiv. Să sperăm că vom putea ridica nivelul de joc. Adversarul ne-a pus în dificultate în multe momente, e clar că nu am fost la parametrii la ce ne așteptăm.

Așteptam mai mult de la Baiaram, de la Moura. Am avut multe emoții în prima repriză pe fază defensivă. Levski a găsit multe spații între liniile noastre. A fost un meci foarte greu. Am avut șansă că nu am luat și al doilea gol.

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Am încredere că vom arăta mai bine la retur, că suporterii vom veni în număr mare și că vom reuși să întoarcem scorul. În momentul în care îl remarci pe Popescu, care a fost la înălțime, spui multe despre jocul echipei”, a declarat Pavel Badea, în direct la Digi Sport.

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Oltenii sună mobilizarea pentru retur: „Cu ajutorul unui stadion plin ne calificăm”

Universitatea Craiova are şansa de a întoarce calificarea la retur. Are nevoie de o victorie la două goluri în faţa celor de la Levski Sofia în confruntarea care va avea loc miercuri, 29 iulie, de la ora 20:30. Oltenii speră să aibă un stadion plin, portarul Laurenţiu Popescu având un mesaj mobilizator:

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„Nu e nimic pierdut, mai avem un meci acasă şi cu ajutorul unui stadion plin ne calificăm. Sper ca la retur să ne intre nouă şi lor nu. A fost un meci foarte frumos, un public foarte frumos. Suntem obişnuiţi şi noi de acasă. Nu cred că a contat acest lucru. Nu aş vrea să compar echipele din România cu Levski. E o echipă cu mulţi străini, jucători de calitate. Cred că am fost echipa mai bună, dar nu ne-a intrat în poartă”, a spus Laurenţiu Popescu.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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