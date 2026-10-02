Nu a dormit 60 de ani! Legenda din jurul regretatului Corneliu Costinescu, care a murit la 91 de ani

ADVERTISEMENT

Corneliu Costinescu s-a stins joi, 1 octombrie, ziua în care împlinea 91 de ani. Costinescu a fost un nume important în fotbalul românesc. Ca antrenor, a dus Știința Bacău din „județeană” în Divizia B în doar patru ani, 1965-1969, iar ca președinte a promovat cu SC Bacău încă din primul sezon în care a fost conducător, 1974-1975, și a menținut echipa moldavă în prima ligă până în 1990, când a renunțat la funcție. și după Revoluție. A fost președinte al Asociației Județene de Fotbal Bacău între 1991 și 2005, membru al Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal între 1993 și 2005 și vicepreședinte al FRF în 2005.

Corneliu Costinescu nu a dormit 60 de ani!

În afară de activitatea sportivă, de-a lungul căreia a colaborat cu antrenori legendari din fotbalul românesc, ca Angelo Niculescu sau Dumitru Nicolae Nicușor, Corneliu Costinescu a fost celebru prin faptul că despre el s-a susținut că nu a mai dormit din jurul vârstei de 30 de ani. Ținând cont de faptul că fostul șef al Bacăului nu a primit un diagnostic clar atunci când au apărut, din senin, problemele, în jurul informației au apărut tot felul de speculații.

ADVERTISEMENT

Mulți susțin că longevivul om de fotbal dormea practic fără să conștientizeze acest lucru în orele în care stătea cu ochii închiși noaptea, altfel corpul ar fi clacat. Cert este că fostul șef al băcăuanilor, care nu avea răbdare să stea ore în șir cu ochii închiși noaptea, a avut un dezechilibru al centrilor nervoși.

Dezechilibrul amintit determina în adevăratul sens al cuvântului. În ciuda repetatelor controale și tratamente pe care Costinescu le-a urmat, acesta nu a putut să-și rezolve problema până la finalul vieții.

ADVERTISEMENT

Glumele fotbaliștilor băcăuani despre afecțiunea lui Corneliu Costinescu

Faptul că despre Corneliu Costinescu se spunea că nu doarme a generat o glumă la modă în vestiarul SC Bacău. Un vestiar cu multe nume grele ale fotbalului românesc din anii 1970, 1980, care erau buni și la fotbal, și la distracții.

ADVERTISEMENT

Când bifau vreo escapadă nocturnă, fotbaliștii băcăuani aveau ca subiect de bază afecțiunea lui Corneliu Costinescu: „Și așa tovarășul președinte nu poate dormi, poate vine să ne controleze”. Costinescu a dus o viață activă până la finalul vieții, el participând în mod regulat la întâlnirile vechilor oameni de fotbal din Bacău, care se văd periodic în orașul de pe malurile Bistriței.