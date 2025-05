„Nu a existat așa ceva în istoria fotbalului!”. Marius Șumudică, discurs amar după finalul dezastruos de sezon al Rapidului

și alte rezultate mai puțin convingătoare în acest play-off, situația de la Rapid s-a tensionat din nou. Marius Șumudică a avut un discurs acid după ce echipa sa a rămas cu șanse mici la clasarea pe unul dintre locurile ce garantează prezența în Europa din sezonul viitor.

Marius Șumudică, discurs dur legat de situația Rapidului pe final de sezon

, giuleștenii au rămas cu speranța că vor accede în Europa prin intermediul campionatului. Echipa bucureșteană trage cu dinții de atingerea acestui obiectiv.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat pe Marius Șumudică cum a privit finala Cupei câștigate de CFR Cluj, unde putea juca și Rapid. Antrenorul român a avut un discurs amplu legat de dezamăgirile sale pe acest final de sezon.

„Nu merităm să fim acolo. Cum să n-ai dezamăgiri?”

„Te-ai uitat, cred că așa, cu ușoară tristețe la finală aseară nu? Puteați să fiți voi acolo. Să fie o finală mai spectaculoasă CFR cu Rapidul”, a fost întrebarea moderatorului Horia Ivanovici.

„Da, dar… M-am uitat ca orice microbist. Nu merităm. Nu merităm să fim acolo. Cum să n-ai dezamăgiri? Noi practic am avut anumite momente pe care n-am putut să le gestionăm cum trebuie. Adică meciul de la Hermannstadt în care egalezi în minutul 80 și ceva și ai șansa prelungirilor și e gol în ultimul minut. Când practic n-am înțeles niciodată, ei erau 9 la noi în care eu și noi eram 5.

„Deci nu cred că există echipă de când s-a înființat acest sport așa ca noi!”

Deci nu pot să lăsăm niște momente în anul ăsta care sunt foarte greu de înțeles. Tu ai avut două momente extraordinare. Mă refer la acea semifinală de cupă unde trebuie să mergi și să îți dai viața, să faci orice ca să ajungi în finală, să joci cu un trofeu pe masă.

Noi suntem echipa care cred că în istoria fotbalului nu a existat așa ceva. Eu nu am văzut în istoria fotbalului să faci 4 faulturi în decursul a 90 și ceva de minute. Deci nu cred că există echipă de când s-a înființat acest sport. Să faci doar 4 faulturi!”, a spus inițial antrenorul Rapidului.

„După meciul cu Dinamo, m-am întâlnit a doua zi cu staff-ul, am stat 3 ore de vorbă!”

„O să primiți premiul Fair Play. Uite, îți promiți că în decembrie la Gala FANATIK vă dau premiul Fair Play. Sau crucea roșie!”, a intervenit moderatorul.

„În momentul în care, nici nu știu dacă 4 sau 5 faulturi, nici nu știu că n-am stat să contabilizez foarte mult, m-am uitat. Adică să n-ai pic de agresivitate.

Sunt momente în care există această deziluzie și nu mi-o explic. Și acum, după meciul cu Dinamo, m-am întâlnit a doua zi cu staff-ul, am stat 3 ore de vorbă, ne-am întâlnit, am vizionat meciul împreună iar, am stat de vorbă, ne uitam și nu înțelegeam. Sunt lucruri pe care nu le pot înțelege.

„Nu avem explicație!”

Mă duc la CFR Cluj, jucăm foarte, foarte bine. Modul de a interpreta jocul și de a… și de a conduce jocul în anumite partide, după care apar aceste sincope pe care eu nu le mai înțeleg. Adică aceleași antrenamente, aceiași antrenori, aceiași jucători. Nu înțeleg, stau și mă gândesc și stăteam și vorbeam cu staff-ul și ne uitam și pe cifre și nu înțelegeam, fiindcă comparam ciclu săptămânal.

Zic, mă, am greșit noi undeva, s-a întâmplat cu oricine, nu suntem nici noi cei mai buni, dar am greșit undeva. Și ce s-a întâmplat? Nu avem explicație!”, a concluzionat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.