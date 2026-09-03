Sorin Cârțu a făcut lumină în cazul transferurilor lui Pavlo Isenko și Oleksandr Romanchuk la Universitatea Craiova și a spulberat o informație care s-a tot vehiculat în jurul celor doi jucători. Președintele campioanei României a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, cine i-a recomandat și cum au ajuns fotbaliștii, pe atunci, în atenția lui Mirel Rădoi, cel care era la „cârma“ Universității Craiova.
Potrivit spuselor lui Sorin Cârțu, cei doi jucători nu au fost descoperiți direct de Mirel Rădoi. Fostul oficial al Universității Craiova a explicat că a primit informațiile despre fotbaliști prin intermediul unui prieten impresar și că, după ce i-a urmărit, i-a prezentat mai departe lui Rădoi.
„Pe Isenko și Romanchuk eu i-am recomandat, da. Mi le-a trimis Gherghișan, prietenul meu impresar, că eu degeaba spuneam să-l ia pe ăla, pe ăla. Le-am dat să-i vadă, da. Eu i-am văzut prima dată de la Traian, da și el are ochi, e în zona estică, cu Ucraina, Moldova, Rusia, pe acolo umblă. Am aflat de ei și i-am arătat, apoi, lui Rădoi“, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
Președintele oltenilor a mai vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația lui Filipe Coelho și a explicat de ce rezultatul și prestația din Giulești nu justifică, în acest moment, o schimbare de antrenor. În același context, Cârțu a făcut referire și la Mirel Rădoi, despre care a avut un discurs nuanțat după despărțirea acestuia de Gaziantep.
„A, nu există să-l schimbăm pe Coelho, ce moment? Acum, după partida cu Rapid, jocul și atitudinea pe care am avut-o? Acum ce să mai spună lumea? Nu e niciun moment grav, nu e momentul să schimbi antrenorii sau să cauți altceva. Deciziile sunt doar la acționari, atât. Orice este posibil.
Mie îmi pare rău de ce i s-a întâmplat acolo lui Mirel, pentru că știți că eu am fost, așa, un adept al lui. Mie mi-a plăcut întotdeauna. Are niște probleme de ăstea emoționale, cu echilibrul emoțional. Nu îl caracterizez acum, dar ca antrenor nu e rău deloc“, a mai spus Sorin Cârțu.