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A mai căzut un mit! Cine i-a adus pe Isenko și Romanchuk la Craiova? Nu a fost Rădoi!

Sorin Cârțu a dezvăluit cine i-a recomandat pe Isenko și Romanchuk la Universitatea Craiova și a explicat cum au ajuns cei doi în atenția lui Mirel Rădoi.
Tibi Cocora
03.09.2026 | 07:00
A mai cazut un mit Cine ia adus pe Isenko si Romanchuk la Craiova Nu a fost Radoi
EXCLUSIV FANATIK
Sorin Cârțu a dezvăluit cine i-a recomandat pe Isenko și Romanchuk la Universitatea Craiova. Foto: Colaj Fanatik.
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Sorin Cârțu a făcut lumină în cazul transferurilor lui Pavlo Isenko și Oleksandr Romanchuk la Universitatea Craiova și a spulberat o informație care s-a tot vehiculat în jurul celor doi jucători. Președintele campioanei României a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, cine i-a recomandat și cum au ajuns fotbaliștii, pe atunci, în atenția lui Mirel Rădoi, cel care era la „cârma“ Universității Craiova.

Sorin Cârțu a dezvăluit cum au ajuns Isenko și Romanchuk la Craiova

Potrivit spuselor lui Sorin Cârțu, cei doi jucători nu au fost descoperiți direct de Mirel Rădoi. Fostul oficial al Universității Craiova a explicat că a primit informațiile despre fotbaliști prin intermediul unui prieten impresar și că, după ce i-a urmărit, i-a prezentat mai departe lui Rădoi.

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„Pe Isenko și Romanchuk eu i-am recomandat, da. Mi le-a trimis Gherghișan, prietenul meu impresar, că eu degeaba spuneam să-l ia pe ăla, pe ăla. Le-am dat să-i vadă, da. Eu i-am văzut prima dată de la Traian, da și el are ochi, e în zona estică, cu Ucraina, Moldova, Rusia, pe acolo umblă. Am aflat de ei și i-am arătat, apoi, lui Rădoi“, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu, mesaj clar despre viitorul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova

Președintele oltenilor a mai vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația lui Filipe Coelho și a explicat de ce rezultatul și prestația din Giulești nu justifică, în acest moment, o schimbare de antrenor. În același context, Cârțu a făcut referire și la Mirel Rădoi, despre care a avut un discurs nuanțat după despărțirea acestuia de Gaziantep.

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„A, nu există să-l schimbăm pe Coelho, ce moment? Acum, după partida cu Rapid, jocul și atitudinea pe care am avut-o? Acum ce să mai spună lumea? Nu e niciun moment grav, nu e momentul să schimbi antrenorii sau să cauți altceva. Deciziile sunt doar la acționari, atât. Orice este posibil.

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Mie îmi pare rău de ce i s-a întâmplat acolo lui Mirel, pentru că știți că eu am fost, așa, un adept al lui. Mie mi-a plăcut întotdeauna. Are niște probleme de ăstea emoționale, cu echilibrul emoțional. Nu îl caracterizez acum, dar ca antrenor nu e rău deloc“, a mai spus Sorin Cârțu.

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