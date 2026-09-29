Nu a mai rezistat după România – Bosnia: „Să plece toți! Burleanu, toți! Se lăfăie cu Buftea și Mogoșoaia făcute pe banii mei”

ADVERTISEMENT

România a pierdut cu 2-4 în fața Bosniei, iar eșecul tricolorilor a declanșat o reacție extrem de dură din partea lui Dumitru Dragomir. Fostul șef al LPF a pus tunurile pe conducerea Federației Române de Fotbal și a susținut că Gică Hagi a ajuns să suporte o presiune care, în opinia sa, ar trebui să fie îndreptată în altă parte. Dragomir a vorbit în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică“ despre mandatul lui Hagi, despre moștenirea infrastructurii construite în fotbalul românesc și despre modul în care sunt folosiți banii Federației.

Mitică Dragomir îl apără pe Gică Hagi și mută presiunea spre Federație

Fostul președinte al LPF consideră că rezultatelor slabe ale naționalei, în timp ce conducerea Federației scapă de presiune. Dragomir susține că același lucru s-ar fi întâmplat și în cazul lui Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

„Federația, după ce că l-a omorât pe Lucescu, îl omoară și pe Hagi. E deștept Burleanu, aruncă ca să se dea vina pe Hagi. În loc să-l întrebe pe Burleanu – Băi, Burlene, ce ai făcut de 15 ani -, îl întreabă pe Hagi. Nu e prost deloc Burleanu“, a declarat Mitică Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică“.

Discursul lui Dumitru Dragomir a continuat cu un atac direct la adresa oamenilor care conduc fotbalul românesc. Fostul șef al LPF consideră că rezultatele actuale trebuie puse în legătură cu modul în care este administrat fotbalul și cere plecarea actualei conduceri: „Afară cu toți, doar politic poți să-i dai afară. Deci afară cu toți, doar ei au distrus fotbalul. Noi eram pe locul 9 în lume și pe 5-6 în Europa și ne criticau toți“.

ADVERTISEMENT

Dragomir acuză lipsa performanței și pune presiune pe conducerea FRF

Mitică Dragomir a criticat și modul în care, în opinia sa, sunt direcționate resursele Federației Române de Fotbal. Fostul oficial a comparat situația actuală cu perioada în care infrastructura fotbalului românesc a fost construită și a susținut că investițiile ar trebui să se concentreze mai mult pe sectorul juvenil.

ADVERTISEMENT

„Hagi a venit din spuma mării, a fost crescut în România, unde statul era implicat. Fotbalul era ajutat înainte. Acum, banii din Federație, în loc să se ducă către copii și juniori, se duc către deplasările ăstora“, a mai continuat Dragomir.

ADVERTISEMENT

Fostul șef al LPF a făcut referire și la bazele și clădirile construite în fotbalul românesc, susținând că actualii conducători au preluat o infrastructură realizată de el și Mircea Sandu în anii anteriori: „Au venit la masa pusă gata. Au venit la Buftea făcută de Mircea Sandu, de Mitică Dragomir, de Kassai. Mogoșoaia la fel, clădirile Federației la fel, clădirea LPF se lăfăie făcută pe banii mei și n-au făcut absolut nimic pentru performanță“.

Mitică Dragomir are încredere că Hagi poate redresa naționala României

În final, Dragomir a revenit la situația lui Gică Hagi și a avut cuvinte extrem de apreciative la adresa selecționerului. Fostul președinte al LPF consideră că , chiar dacă punctul de plecare al naționalei este unul dificil.

ADVERTISEMENT

„Hagi e o victimă, categoric. Hagi a fost fraier că a venit aici. E super-meseriaș. Dacă nici el nu știe, nu știe nimeni. Una e teoria, alta e practica. El vede altfel fotbalul, nu ca noi. Dacă nici el nu poate face din nimicurile ăstea alt nimic, pentru că din zero poți face tot zero, atunci nimeni nu poate. Eu spun că se încheagă o echipă aici“, a încheiat fostul șef de la LPF.