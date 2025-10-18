Sport

Nu a mai rezistat! Sabău și-a dat demisia după U Cluj – FC Botoșani 0-2

Ioan Ovidiu Sabău nu mai continuă în postura de antrenor al celor de la Universitatea Cluj, asta după ce echipa a pierdut meciul cu liderul FC Botoșani, 0-2.
Mihai Alecu
18.10.2025 | 17:39
breaking news
Ce spune Ioan Ovidiu Sabău după Universitatea Cluj - FC Botoșani

Universitatea Cluj continuă să fie în criză și a pierdut meciul cu FC Botoșani, 0-2, după golurile marcate de Cîmpanu și Ongenda.

Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la Universitatea Cluj

După ce a dorit să-și dea demisia deja de la Universitatea Cluj, după eșecul cu Csikszereda, din runda trecută, antrenorul a fost convins să rămână și să continue la echipă.

Totuși, eșecul din partida cu FC Botoșani, 0-2, pare să-l fi convins pe acesta să nu mai continue la echipă și din nou ar fi anunțat că pleacă. Rămâne însă de văzut dacă și de data aceasta conducerea clubului va încerca să-l convingă pe tehnician să se răzgândească și va reuși acest demers, notează Digisport.

Ioan Ovidiu Sabău a revenit pe banca tehnică în 2023, când a preluat-o pe U Cluj după ce ultima aventură ca antrenor fusese cu 10 ani în urmă, în 2013 la ASA Târgu Mureș. Tehnicianul a stat 6 luni la U Cluj și a decis să plece, însă după doar 2 luni a fost chemat înapoi pentru a conduce trupa ardeleană și nu a refuzat. Astfel, din august 2023 a îndeplinit rolul de antrenor principal la U Cluj.

Ratează Universitatea Cluj play-off-ul? Cum arată clasamentul din SuperLiga

După meciul pierdut cu FC Botoșani, cei de la U Cluj au rămas cu 14 puncte în clasament și se află pe locul 10. Distanța față de primul loc de play-off, ocupat de Unirea Slobozia, este de 4 puncte, momentan, însă s-ar putea mări. Studenții sunt într-o situație dificilă, asta după ce în vară au dezamăgit și în cupele europene, unde au fost învinși de Ararat Armenia.

Acum, echipa ardeleană se pregătește de meciul din etapa viitoare, care nu va fi deloc simplu. U Cluj se deplasează la Galați, pentru confruntarea cu Oțelul, trupa lui Laszlo Balint fiind o adevărată nucă tare pe teren propriu. Anul trecut, pe vremea asta, formația din Cluj, condusă de Sabău, era pe primul loc și visa la o bornă istorică, titlul, însă în cele din urmă a fost nevoită să se mulțumească la finalul stagiunii cu o calificare în cupele europene.

