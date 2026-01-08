Nu a primit notă de trecere! Presa din Italia, nemiloasă cu Nicolae Stanciu după penalty-ul executat dezastruos pe San Siro: „De Rossi încheie meciul blestemând”

ADVERTISEMENT

Pasa proastă a lui Nicolae Stanciu pare a nu se mai termina. Internaționalul român a ratat incredibil un penalty în minutul 90+8 în AC Milan – Genoa și a refuzat astfel cele trei puncte pentru formația patronată de Dan Șucu. Ce a scris presa din Italia despre evoluția mijlocașului.

Nicolae Stanciu, pus la zid de presă după penalty-ul ratat în AC Milan – Genoa

Dacă Nicolae Stanciu ar fi marcat din penalty, Genoa ar fi obținut o victorie imensă pe terenul lui AC Milan. Lipsa minutelor și-a spus cuvântul, iar căpitanul naționalei a clacat într-un moment extrem de important pentru echipa sa.

Jurnaliștii de la t au punctat faptul că Genoa a fost foarte aproape de o victorie nemeritată, dar imensă. Aceștia au amintit de faptul că „rezerva Stanciu” a șutat mult peste penalty-ul din minutul 90+8,

„Genoa a fost foarte aproape de a obține cele trei puncte de două ori. S-au menținut în joc datorită unui Leali strălucitor până la golul lui Leão din minutul 92. Apoi, în minutul 99, au avut o oportunitate de aur să câștige, dar rezerva Stanciu a ratat penalty-ul obținut de Ellertsson.

Este o durere groaznică. Nu pentru că Genoa ar fi meritat să învingă Milanul, așa cum demonstrează cele 33 de șuturi totale ale rossonerilor, față de 6 ale rossoblu. Ci pentru că, chiar și după ce echipa lui Allegri a egalat prin Leão în minutul 92, Genoa a avut o uriașă oportunitate de a pleca cu toate cele trei puncte.

Rezerva Stanciu a executat penalty-ul obținut de Ellertsson în minutul 99, după o fază începută de Norton-Cuffy și continuată de Ekahtor. Jucătorul român, preferatul președintelui Sucu, prezent astăzi în tribune, a șutat teribil, trimițând mingea pe cer și risipind două puncte care ar fi fost de aur pentru echipa lui De Rossi. Genoa urcă la 16 puncte, cu trei peste zona direct retrogradabilă. De la San Siro, paradoxurile fotbalului: Genoa pleacă cu regretul că nu a câștigat un meci în care chiar și un egal ar fi fost prea strâns pentru adversarii lor.

Totuși, penalty-ul a fost acordat abia în minutul 97, după ce Bartesaghi l-a faultat pe Ellertsson. Două minute de verificări înainte ca decizia să fie confirmată. Stanciu se apropie de punctul cu var. Șutează sus, și cortina cade”, au notat jurnaliștii italieni.

Ce scrie Gazzetta dello Sport despre ratarea lui Stanciu

nici de către Gazzetta dello Sport. Cotidianul italian a transmis faptul că antrenorul Daniele De Rossi a blestemat la finalul jocului, asta după ce Stanciu a „șutat penalty-ul în tribuna inferioară”.

„Allegri trece prin momente grele la ocazia celor 200 de meciuri pentru Milan, dar, dată fiind situația actuală, este unul dintre acele egaluri care nu miroase prea rău: Milan a egalat abia în minutul 92 prin Leão și a fost recunoscător pentru penalty-ul ratat de Stanciu în minutul 99. De Rossi încheie meciul blestemând, dar Genoa pleacă de pe Meazza cu capul sus, clar pe un trend ascendent.

In final tensionat: mai întâi, Milan a cerut un penalty pentru un fault asupra lui Athekame, apoi Mariani l-a acordat pentru Genoa după ce Bartesaghi l-a faultat pe Ellertsson. Totuși, Stanciu a șutat penalty-ul în tribuna inferioară, iar Tomori, care sărbătorea, a primit cartonaș galben: va rata meciul cu Fiorentina duminică după-amiază”, au scris jurnaliștii de la .

Ce notă a primit Stanciu după AC Milan – Genoa

Prestația lui Nicolae Stanciu a fost fără doar și poate cea mai criticată în mediul online. După ce a revenit în Seria A după o absență de trei luni, mijlocașul român nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, ba chiar a greșit decisiv într-un moment de maximă importanță.

În urma ratării din ultimul minut, Nicolae Stanciu a fost notat cu 4 de către , jurnaliști descriind evoluția românului astfel: „Nicolae Stanciu – nota 4. Penalty de nedescris, a ratat punctul decisiv al meciului”.