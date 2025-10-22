Sport
Nu a stat pe gânduri când a fost întrebat de unde vine pericolul la meciul cu FCSB. Secundul de la Bologna, răspuns ferm înaintea duelului din Europa League

Bologna a venit la București pentru partida cu FCSB din Europa League. Secundul formației italiene a vorbit despre adevăratul pericol din duelul împotriva ”roș-albaștrilor”.
Traian Terzian
22.10.2025 | 23:30
ULTIMA ORĂ
Antrenorul secund de la Bologna știe care este cel mai mare pericol la duelul cu FCSB. Sursă foto: bolognasportnews.it
Bologna nu-l va avea pe antrenorul Vincenzo Italiano la întâlnirea cu FCSB, acesta având probleme medicale. Echipa va fi condusă de secundul Daniel Niccolini, care a și reperat principalul pericol la jocul de pe Arena Națională.

Ultimele detalii despre starea de sănătate a antrenorului Bolognei

Cu 24 de ore înaintea meciului din etapa a 3-a a grupei unice din Europa League, antrenorul secund al Bolognei a anunțat că în ciuda absenței lui Vicenzo Italiano obiectivul este de a câștiga toate cele 3 puncte.

”Este un meci foarte important în acest format, care e ca un mini campionat. Băieții s-au pregătit bine în ciuda problemelor pe care le are antrenorul. Respectăm istoria celor de la FCSB. Cel mai important e să obținem cele 3 puncte. Antrenorul e sub tratament, îi dorim să se recupereze.

Nu e pentru prima dată când mă aflu în situația asta. Lucrăm de mult timp împreună și împărtășim aceleași idei. Sunt fericit că pot arătă că pot conduce echipa. Am vorbit după antrenament despre ce am lucrat. Luăm totul meci cu meci, suntem cu gândul doar la meciul cu FCSB”, a declarat Niccolini, conform Digi Sport.

Ce îi sperie cel mai tare pe italieni înainte de partida cu FCSB

Întrebat în două rânduri despre ce jucător a remarcat de la FCSB, secundul formației italiene a evitat elegant un răspuns și vorbit despre forța grupului, dar și despre faptul că se așteaptă la o atmosferă încinsă pe Arena Națională.

”Sunt o echipă bună, foarte organizată. Nu traversează cel mai bun moment în campionat, știm asta. Europa este altceva. Noi trebuie să dăm maximum și să obținem un rezultat bun.

Cum am mai zis, toată echipa e importantă, nu un jucător anume. Când joci în deplasare în Europa, e greu și contra echipei și contra atmosferei. Sunt sigur că vor veni mulți fani. Am studiat jocul lor, știm care e jocul nostru și sperăm să facem un meci bun”, a mai spus Daniel Niccolini.

Antrenorul Bolognei, internat de urgență în spital

Formația italiană nu va putea fi condusă de Vincenzo Italiano la întâlnirea cu FCSB din Europa League. Tehnicianul Bolognei a fost internat de urgență în spital și nu a făcut deplasarea la București.

Antrenorul în vârstă de 47 de ani a ajuns la spital din cauza unei pneumonii de etiologie probabil bacteriană, fără legătură cu Covid-19, și care necesită terapie antibiotică specifică. El va rămâne internat pentru 5 zile și ar putea reveni pe banca Bolognei la duelul cu Fiorentina din Serie A.

Vincenzo Italiano vrea să o antreneze pe Bologna din spital la meciul cu FCSB

Conștient de importanța jocului pe care Bologna îl are pe Arena Națională, antrenorul Vicenzo Italiano a luat o decizie uluitoare. El este gata să-și conducă echipa de pe patul de spital, dar totul depinde de starea sa de sănătate.

Dacă medicii îi vor permite să se conecteze la stresul meciului de la București, atunci tehnicianul va putea ține legătura cu colaboratorii săi și să le dea indicații prețioase cu ajutorul tehnologiei.

Câți spectatori vor fi pe Arena Națională

În ciuda faptului că Bologna este un nume atractiv pentru un meci de Europa League, fanii FCSB nu s-au înghesuit să-și cumpere bilete. Liderul de galerie Gigi Mustață a anunțat câți spectatori sunt așteptați la această întâlnire.

”Gândiți-vă că săptămâna trecută erau vândute 20.000 de bilete pentru joi. Și ne gândeam că după un rezultat bun cu Metaloglobus vom fi 30.000 sau peste 30.000. S-au vândut doar 23.000 de bilete”, a dezvăluit Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

1.33 e cota Betano pentru "x2 și sub 4.5 goluri" la FCSB - Bologna
