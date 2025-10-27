Nu a văzut că e filmat! Rămas pe bancă în FCSB – UTA 4-0, Dennis Politic a avut un mesaj genial pentru Gigi Becali: „De acum numai asta o să fac!”

ADVERTISEMENT

FCSB a resimțit, după mult timp, gustul unei victorii categorice. Bucureștenii s-au impus pe teren propriu cu 4-0 contra celor de la UTA în cadrul etapei a 14-a. Replica serii a venit însă de la Dennis Politic, uitat pe banca de rezerve.

Dennis Politic, replică genială după FCSB – UTA 4-0

FCSB continuă lupta de calificare în play-off-ul Superligii. Campioana en-titre a luat o gură mare de oxigen prin victoria obținută pe teren propriu cu UTA, echipa pe care a egalat-o la puncte după meciul direct de duminică seară.



Dennis Politic, nu a bifat nici măcar un minut în , însă a surprins cu replica oferită la final. Ce a spus, de fapt, atacantul FCSB într-un dialog cu suporterii lângă autocar. Fostul fotbalist de la Dinamo s-a oprit pentru a acorda o serie de autografe.

„Crede-mă că îmi doresc mai mult decât orice să joc. Eh, de rugat, mă rog, dar… De acum o să stau numai în rugăciuni”, a spus Dennis Politic. Vezi video .



Ce s-a întâmplat cu Dennis Politic, de fapt, din momentul în care a aflat că este dorit de FCSB

Dennis Politic, fotbalistul cu 2 goluri în 17 apariții până acum la FCSB, s-a schimbat total din momentul în care a aflat, sezonul trecut, că este dorit de campioana en-titre. Dezvăluirea a fost făcută chiar de Ștefan Știucă, crainicul lui Dinamo.



„Discutând cu Denis, eu l-am simțit că își pune problema, că se gândește. După ce și-a afișat domnul Becali interesul, noi l-am simțit puțin neliniștit, că există varianta de a pleca la FCSB. El, înainte să plece, nu se mai simțea la locul lui aici”,