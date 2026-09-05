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Gigi Becali nu s-a ferit să acuze arbitrajul lui Istvan Kovacs din meciul Dinamo – FCSB 2-1 și s-a contrat în direct cu Claudiu Vaișcovici. De la ce a pornit discuția dură cu fostul atacant al ”câinilor”.

Gigi Becali și Claudiu Vaișcovici, dialog spumos după Dinamo – FCSB 2-1

Imediat după , Claudiu Vaişcovici a mărturisit că nu poate da un verdict dacă este meritată eliminarea lui Andre Duarte. Acest lucru l-a enervat teribil pe Gigi Becali.

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”Lasă că vine artileria grea și nu mai zic Vaișcovici și cu cine mai e că nu își dau seama când e clar că nu e roșu. Vaișcovici, eu te știam că ai bărbăție… cum să zici că nu îți dai seama și nu știu ce”, a tunat patronul FCSB, la .

Auzind cuvintele lui Becali, fostul atacant al ”roș-albilor” nu a mai rezistat. ”Bine, atunci e roșu! Și fault în atac la Garita”, a replicat Vaișcovici, moment în care latifundiarul din Pipera a început să râdă.

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Becali l-a trimis pe Kovacs la psiholog

Gigi Becali a avut un , considerând că arbitru mare nevoie de un control psihologic. ”Centralul” a luat mai multe decizii controversate și a avut nevoie de mai multe ori de intervenția VAR.

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”Felicit echipa mea că a muncit. Asta este, ce să facem. I-aș recomanda lui Kovacs să facă niște controale psihologice. Poate s-ar putea să aibă vreo demență sau ceva. Eu așa recomand, cum să dai roșu aiurea.

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Eu merg în zona aia, că nu ai cum să dai roșu. Apoi dai 11 metri la mișto pentru Dinamo. Pe Târnovanu n-ai nicio treabă. Asta e părerea mea. Mai bine să facă acuma, că e tânăr. Spre bătrânețe…Trebuie control de demență.

Să facă la Federație, la CCA, să cerem control medical și apoi să ne dea nouă. Să ne arbitreze oameni la minte stabili mental. Cunosc eu un medic, aici la mine la clinică. Poate să facă control”, a spus Becali.