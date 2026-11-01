„Nu ai ce căuta aici!” PCH l-a făcut praf la pauza meciului Dinamo – UTA

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Dinamo a primit vizita celor de la UTA în etapa 14 din SuperLiga. „Câinii” aveau 1-0 la pauză, însă PCH nu s-a abținut. Suporterii au avut o reacție dură după primele 45 de minute la adresa lui Ștefan Știucă, crainicul echipei din „Ștefan cel Mare”.

PCH, reacție dură la adresa lui Ștefan Știucă la pauza meciului Dinamo – UTA

Cel mai vocal dintre suporterii dinamoviști a fost chiar liderul Peluzei Cătălin Hîldan, Elias Bucurică. El și câțiva suporteri au scandat împotriva . În portavoce s-a auzit „M*** Știucă, m*** Știucă! Nu ai ce căuta aici! Du-te!”. Elias Bucurică este cel care pe stadioane în primăvara anului 2017 după un gest nepotrivit. Tot el din ultima etapă a sezonului regular din stagiunea 2023/2024.

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Cine este Elias Bucurică, de fapt

Elias Bucurică este liderul principal al PCH, implicat de-a lungul timpului în negocieri administrative, acțiuni ale suporterilor (precum programul DDB – Doar Dinamo București), dar și în diverse momente tensionate sau controverse legate de club. A fost vizat de-a lungul vremii de critici din partea unor foști jucători și oficiali ( ) și a fost implicat în incidente pe stadion sau în afara lui, inclusiv verificări ale jandarmeriei la meciuri importante.

Ştefan Ştiucă, poveste de film. Momentul care i-a schimbat viața

Ștefan Știucă, actualul crainic al lui Dinamo, este un artist, muzician (fost semifinalist la emisiunea Vocea României și participant la Românii au talent), care a preluat rolul de crainic oficial (announcer) al clubului Dinamo la meciurile de pe teren propriu. În tinerețe, acesta a făcut parte din fenomenul ultra’. Însă povestea sa de viață este una specială. , însă a reușit să treacă peste acel eveniment. Familia a fost cea care l-a ajutat enorm. El povestea în exclusivitate pentru FANATIK că a copilărit în Olanda și că a avut parte de o creștere mult mai libertină față de cea pe care o putea avea în România. „În 2006 am avut celebrul dosar pentru trafic de droguri, la vremea respectivă droguri de risc, era vorba de cannabis. Am avut familia aproape. Mama, profesor universitar, a fost dramatic pentru ea”, povestea Ștefan Știucă.

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El a mai povestit că sistemul din țara noastră l-a făcut să se schimbe, dezvăluind și cum a decis să pună punct unei „distracții” ilegale. „Din punctul meu de vedere, cu toate hibele lui, sistemul m-a lăsat un om schimbat. Schimbarea a venit din interior, dar sistemul m-a oprit dintr-un drum greșit. „Eu, prin prisma ocupației, cântatul într-un band, m-am distrat foarte tare. Dar, la un moment dat, am încetat distracția, pentru că eram sătul de ea. Nu pentru că am pățit ceva, nu pentru că stricam viața cuiva. Am decis să mă opresc!”, mai spunea Ștefan Știucă în exclusivitate pentru FANATIK la finele anului trecut.