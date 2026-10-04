„Nu ai cum!” Contre în direct pe controversa convocării lui Ianis Hagi la națională: „I-a spus că o să stea la coadă să îi ia autograf”

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Gică Hagi a fost întrebat la conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia dacă l-ar fi convocat la națională pe fiul său, Ianis, dacă pe acesta nu îl chema Hagi. Întrebarea l-a deranjat pe fostul internațional Gabriel Torje (36 de ani), care s-a contrat în studio cu jurnalistul Radu Naum (58 de ani) pe acest subiect.

Gabi Torje, deranjat de întrebarea adresată lui Gică Hagi cu privire la fiul său

Gabi Torje, care a lucrat sub comanda „Regelui” la Poli Timișoara și Farul Constanța, i-a luat apărarea acestuia, afirmând că și prima campanie a lui Edi Iordănescu la cârma naționalei a fost una eșuată. De asemenea, fostul internațional și-a exprimat nemulțumirea față de întrebările adresate lui Gică Hagi înainte de meciul cu Suedia. „Într-o grupă în care Edi Iordănescu a retrogradat, am avut adversari precum Finlanda, Bosnia și Muntenegru, iar el a rămas în continuare.

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În momentul de față, vorbim despre posibilitatea de a-l demite, când suntem într-o grupă cu Bosnia, Suedia, participante la Mondial, și Polonia, o prezență constantă la turneele finale. Este grav. Trebuie să avem răbdare. Nu ai cum, după trei meciuri, să îl întrebi ce se întâmplă cu echipa națională, când el a făcut atâtea pentru fotbalul românesc.

Nu este normal să îl întrebi. M-am uitat la conferința de presă. Sunt mulți dintre oamenii care sunt prieteni și colegi de-ai mei, reporteri. Au pus întrebări care nu mai aveau legătură cu fotbalul. Nu ai cum să îl întrebi niciodată pe selecționer dacă Ianis Hagi ar mai fi fost convocat la națională dacă nu îl chema Hagi”, a afirmat Torje la .

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Gabi Torje s-a contrat cu Radu Naum pe subiectul „Ianis Hagi la națională”

Apoi, Gabi Torje s-a contrat în direct cu Radu Naum pe subiectul convocării lui la echipa națională. Jurnalistul a readus în prim-plan și o afirmație făcută în 2016 de , care i-a spus lui Andrei Vochin că va sta la coadă pentru a primi un autograf de la fiul său, Ianis.

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Radu Naum: „Haide să îți pun eu o întrebare. Dacă Ianis Hagi era în Portugalia, dădea patru goluri și două pase de gol în șapte meciuri, iar Ianis Stoica era în Turcia și juca 100 de minute, cine era convocat? Îmi răspunzi la întrebarea asta? Cine era convocat?”.

„Haide să îți pun eu o întrebare. Dacă Ianis Hagi era în Portugalia, dădea patru goluri și două pase de gol în șapte meciuri, iar Ianis Stoica era în Turcia și juca 100 de minute, cine era convocat? Îmi răspunzi la întrebarea asta? Cine era convocat?”. Gabi Torje: „Ce a făcut Ianis Stoica într-un an de zile? Te întreb eu altceva. Ianis Hagi, timp de cinci ani, a jucat la toate echipele și a dat goluri”.

„Ce a făcut Ianis Stoica într-un an de zile? Te întreb eu altceva. Ianis Hagi, timp de cinci ani, a jucat la toate echipele și a dat goluri”. Radu Naum: „Nu a jucat tot timpul. A fost la echipe, dar nu a jucat”.

„Nu a jucat tot timpul. A fost la echipe, dar nu a jucat”. Gabi Torje: „Au fost perioade în care a fost accidentat, dar el a jucat. Nu ai cum să pui întrebările astea”.

„Au fost perioade în care a fost accidentat, dar el a jucat. Nu ai cum să pui întrebările astea”. Radu Naum: „Cum să nu le pui? Suntem o țară plină de nepotisme. Cum să nu pui întrebările astea, dragă Gabi, când Gică Hagi i-a spus acestui om (n.r. indică spre Andrei Vochin, prezent și el în studio) că o să stea la coadă să îi ia autograf lui Ianis, când a îndrăznit să aducă o critică? Acum, sigur, sunt colegi de federație. Poți să îl întrebi, e clar că el este implicat emoțional puternic. De asta poți să întrebi orice”.

„Cum să nu le pui? Suntem o țară plină de nepotisme. Cum să nu pui întrebările astea, dragă Gabi, când Gică Hagi i-a spus acestui om (n.r. indică spre Andrei Vochin, prezent și el în studio) că o să stea la coadă să îi ia autograf lui Ianis, când a îndrăznit să aducă o critică? Acum, sigur, sunt colegi de federație. Poți să îl întrebi, e clar că el este implicat emoțional puternic. De asta poți să întrebi orice”. Gabi Torje: „Cred că a fost și conjunctura. Nu a fost niciodată cartonaș roșu la Drăgușin, meci dezechilibrat. Polemica naște răspunsuri care au rezolvări. Găsim răspunsuri, dar până să găsim rezolvarea mai durează”.

„Cred că a fost și conjunctura. Nu a fost niciodată cartonaș roșu la Drăgușin, meci dezechilibrat. Polemica naște răspunsuri care au rezolvări. Găsim răspunsuri, dar până să găsim rezolvarea mai durează”. Radu Naum: „Asta am spus și eu, dar au mai existat argumente, Dumnezeule! Noi găsim argumente ca să spunem că lucrurile sunt normale. Au mai fost echipe în inferioritate numerică, care nu au luat șase goluri”.

În câte meciuri a evoluat Ianis Hagi în startul acestui sezon

Ianis Hagi a evoluat în 4 partide pentru Alanyaspor în acest start de sezon, ratând primele două jocuri din cauza unor probleme medicale. În trei dintre meciuri, acesta a intrat pe parcurs, fiind titular doar în jocul cu Rizespor, când a părăsit terenul în minutul 40. Singura sa realizare până acum a fost o pasă decisivă oferită în meciul cu Goztepe, încheiat la egalitate, 2-2.