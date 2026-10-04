„Nu ai cum!” Contre în direct pe controversa convocării lui Ianis Hagi la națională: „I-a spus că o să stea la coadă să îi ia autograf”

Gică Hagi a fost întrebat la conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia dacă l-ar fi convocat la națională pe fiul său, Ianis, dacă pe acesta nu îl chema Hagi. Întrebarea l-a deranjat pe fostul internațional Gabriel Torje (36 de ani), care s-a contrat în studio cu jurnalistul Radu Naum (58 de ani) pe acest subiect.
Gabi Torje, care a lucrat sub comanda „Regelui” la Poli Timișoara și Farul Constanța, i-a luat apărarea acestuia, afirmând că și prima campanie a lui Edi Iordănescu la cârma naționalei a fost una eșuată. De asemenea, fostul internațional și-a exprimat nemulțumirea față de întrebările adresate lui Gică Hagi înainte de meciul cu Suedia. „Într-o grupă în care Edi Iordănescu a retrogradat, am avut adversari precum Finlanda, Bosnia și Muntenegru, iar el a rămas în continuare.
În momentul de față, vorbim despre posibilitatea de a-l demite, când suntem într-o grupă cu Bosnia, Suedia, participante la Mondial, și Polonia, o prezență constantă la turneele finale. Este grav. Trebuie să avem răbdare. Nu ai cum, după trei meciuri, să îl întrebi ce se întâmplă cu echipa națională, când el a făcut atâtea pentru fotbalul românesc.
Nu este normal să îl întrebi. M-am uitat la conferința de presă. Sunt mulți dintre oamenii care sunt prieteni și colegi de-ai mei, reporteri. Au pus întrebări care nu mai aveau legătură cu fotbalul. Nu ai cum să îl întrebi niciodată pe selecționer dacă Ianis Hagi ar mai fi fost convocat la națională dacă nu îl chema Hagi”, a afirmat Torje la Digi Sport.
Apoi, Gabi Torje s-a contrat în direct cu Radu Naum pe subiectul convocării lui Ianis Hagi la echipa națională. Jurnalistul a readus în prim-plan și o afirmație făcută în 2016 de Gică Hagi, care i-a spus lui Andrei Vochin că va sta la coadă pentru a primi un autograf de la fiul său, Ianis.
Ianis Hagi a evoluat în 4 partide pentru Alanyaspor în acest start de sezon, ratând primele două jocuri din cauza unor probleme medicale. În trei dintre meciuri, acesta a intrat pe parcurs, fiind titular doar în jocul cu Rizespor, când a părăsit terenul în minutul 40. Singura sa realizare până acum a fost o pasă decisivă oferită în meciul cu Goztepe, încheiat la egalitate, 2-2.