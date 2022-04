Nu ai văzut încă Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore? 7 lucruri pe care trebuie să le știi înainte

În urmă cu patru ani a apărut prima parte a seriei Fantastic Beasts, un film din universul Harry Potter, care a cucerit publicul. Pe 8 aprilie, în România s-a lansat The Secrets of Dumbledore, a treia din cele cinci posibile pelicule anunțate.

Detalii pe care trebuie să ți le amintești înainte să vezi The Secrets of Dumbledore

Pentru că a trecut mult timp de când primul film a fost lansat, Fanatik ți-a pregătit o listă cu detaliile pe care trebuie să ți le amintești înainte să dai fuga la cinema pentru Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

Detalii elementare

Acțiunea Fantastic Beasts are loc în anul 1920, în universul Harry Potter, și prezintă personaje din lumea vrăjitorilor din Europa și America.

Filmele îl prezintă pe Eddie Redmayne în rolul magizoologului Newt Scamander. Al doilea film l-a avut și pe Johnny Depp ca Gellert Grindelwald, cu actorul danez Mads Mikkelsen.

Leta Lestrange, personajul interpretat de Zoë Kravitz, a ieșit din film

Numele Lestrange cu siguranță nu le este străin fanilor Harry Potter. La sfârșitul The Crimes of Grindelwald, Leta, interpretată de Zoë Kravitz, se sacrifică pentru a le salva viața celorlalți vrăjitori.

Desigur, în universul Harry Potter este greu de spus când o moarte este reală, însă totul a părut destul de credibil. Totuși, menționarea familiei Lestrange în Fantastic Beasts ar putea însemna că publicul are șansa să afle mai multe despre Dark Wizards în The Secret of Dumbledore.

Credence nu e Corvus Lestrange

Credence Barebones este tânărul vrăjitor extrem de puternic despre care Dumbledore crede că este membrul dispărut de multă vreme al familiei Lestrange, Corvus.

În timpul celui de-al doilea film al seriei, boggart-ul Letei apare ca o viziune a fratelui ei care se îneacă în ocean, ceea ce demonstrează că este imposibilă teoria conform căreia Credecence ar putea fi Corvus.

Nu uita de Nagini!

Nagini este prezentată în Crimes of Grindelwald ca o prietenă a lui Credence. De asemenea, s-a descoperit că este un Maledictus, o femeie care are puterea de a se transforma într-un șarpe.

De altfel, Nagini este și numele șarpelui ce-i aparține lui Voldemort în Harry Potter. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu ea în Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

Credence și Queenie s-au alăturat lui Grindelwald în cruciada sa pentru supremație

În The Crimes of Grindelwald, Gellert oferă argumente atât de convingătoare încât îi atrage și pe cei mai puternici vrăjitori. În mormântul Lestrange, Grindelwald a anunțat că oricine dorește să i se alăture și să lupte pentru cauza lui, trebuie să intre în cercul de foc pe care l-a tras. Queenie, care poate citi minți, a decis să i se alăture.

Pe de altă parte, Credence are mustrări de conștiință după ce a ales să ajute un vrăjitor întunecat. În The Secret of Dumbledore, Grindelwald are de partea sa doi aliați puternici.

Dumbledore ar putea rupe pactul de sânge dintre el și Grindelwald

Newt s-a întors la Dumbledore cu o fiolă furată, iar acesta a mărturisit că este un pact de sânge încheiat între el și Grindelwald, care îi împiedică să se lupte. Însă, el a dezvăluit că ar putea fi rupt.

Credence ar putea fi Aurelius Dumbledore

În filmul anterior, Dumbledore i-a spus lui Newt că se presupune că toți membrii familiei sale au capacitatea de a invoca phoenixul. La final, Grindelwald îi dăruiește lui Credence o baghetă și un Phoenix și își îndeplinește promisiunea. El îi spune că adevărata lui identitate este cea a lui Aurelius Dumbledore.

Totuși, Grindelwald nu este tocmai cel de încredere personaj. Prin urmare, situația ar putea fi diferită, după cum scrie