„Nu ai voie să te atingi de ei niciodată!” Reacție dură după ce reforma pensiilor în Justiție a fost respinsă de CSM

Vicepreşedintele CSM, Claudiu Sandu, spune că magistraţii nu pot fi de acord cu forma în care Guvernul Bolojan intenţionează să modifice pensiile de serviciu. El a acuzat miercuri Executivul că încalcă principiul echităţii şi pune presiune pe magistraţii aflaţi în activitate.

„Vor să le pună piciorul pe grumaz, cum a fost din 2010 până în 2015”

Reacţia vicepreşedintelui CSM la varianta coaliţiei privind reforma pensiilor magistraţilor a fost comentată de Dumitru Dragomir la „Profeţiile lui Mitică”. „Sunt de acord cu el şi îl felicit. Cei de la CSM au sânge în instalaţie!”, a spus fostul preşedinte al LPF. „Sumele alea nu sunt nici 0,001 la sută salariile lor”, a completat el.

Fost parlamentar în perioada 2000-2008, justiţiei într-un mod similar celui care a avut loc al doilea mandat al lui Traian Băsescu. „Vor să le pună piciorul pe grumaz, cum a fost din 2010 până în 2015”, a mai afirmat el.

Dumitru Dragomir: „Judecătorii să iasă la pensie la 60 de ani, nu la 65”

Oracolul de la Bălceşti a reamintit că a atras atenţia în repetate rânduri că două categorii profesionale ar fi trebuit să fie scutite de măsurile de austeritate avute în vedere de guvern. „Noi am fost aici primii care am spus că de două categorii nu trebuie să te legi: de medici şi de judecători. Băi, fraţilor, unii te repară din punct de vedere al sănătăţii şi alţii din punct de vedere al moralităţii. De ăştia trebuie să avem grijă”, a reamintit Dragomir.

Totuşi, acesta spune că nu este de acord cu actuala vârstă de pensionare a magistraţilor şi consideră că ea ar trebui majorată. „Şi eu sunt de acord să nu mai iasă la 40 şi ceva de ani la pensie. Să iasă la pensie la 60 de ani, nu la 65. Poţi să le spui în felul următor: începând de acum, doamnele vor ieşi la pensie la 57-58 de ani, bărbaţii la 60. E o muncă infernală la ei acolo”, este de părere Dumitru Dragomir. şi judecători nu aduce nimic bun pentru România. „În momentul în care puterea încalecă justiţia se alege praful de ţară!”, este concluzia lui Dumitru Dragomir.

