ADVERTISEMENT

FCSB a dat lovituri importante pe piața transferurilor în urmă cu câteva zile. Au venit la echipa lui Marius Baciu (51 de ani) nume ca Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș. Ultimul a fost convins de Gigi Becali să semneze pentru o sumă astronomică pentru nivelul SuperLigii: un milion salariu pe an. Acest venit continuă să creeze stupoare în lumea fotbalului autohton.

Ce spune o legendă a fotbalului românesc despre salariul lui Denis Drăguș la FCSB: „Nu am adunat atâția bani în toată cariera!”

Denis Drăguș, 27 de ani, s-a întors oficial în fotbalul din România, după aproape 7 ani petrecuți la cluburi din Europa. În 2019, după un sezon bun la Viitorul Constanța (actuala Farul), atacantul s-a transferat în Belgia, la Standard Liege, pentru 1,8 milioane de euro. După această aventură, pentru el au mai urmat echipe precum Crotone, Genoa, Gaziantep, Eyupspor și Trabzonspor. Drăguș a bifat și convocări la echipa națională, pentru care a marcat de 7 ori în 28 de selecții. Are o cotă de piață de 2 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

În sezonul 2025 – 2026, din postura de jucător împrumutat, Drăguș a jucat 24 de meciuri (câte 12) pentru Eyupspor și Gaziantep. Pentru fosta formație a lui Rădoi a marcat 2 goluri, în Cupă. Fotbalistul nu are, așadar, niciun gol marcat, în 2026, într-un meci de campionat. În ciuda acestui aspect, Gigi Becali are o încredere uriașă în atacantul de națională.

La FCSB, . Vorbim de cel mai mare salariu acordat vreodată unui fotbalist în campionatul intern. Acest venit colosal continuă să provoace uimire în lumea fotbalului intern. Într-o intervenție la FANATIK SIUPERLIGA, legendarul Sorin Cârțu a mărturisit că el, în toată cariera, nu a adunat o astfel de sumă, pe care Drăguș o încasează în 12 luni.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Tu în cât timp, ca jucător, și tu și Vivi (Răchită) ați câștigat un milion de euro?) Păi nu i-am câștigat. Eu dacă am mai făcut ceva acolo spre milion sau mai mult, l-am făcut și cu meseria de antrenor și cu afaceri, legate. (n.r. Numai pentru ce ai prestat pe teren, cât timp ți-a luat? Sau n-ai reușit niciodată să aduni ca jucător?) N-are cum. Aproape de un milion de lei am fost acolo, că aveam vreo șapte, opt sute de mii de lei. Dar milion de lei. Erau lei, nu dolari sau euro”, spune Cârțu.

ADVERTISEMENT

Ce clauză de reziliere are Drăguș la FCSB

La începutul lunii septembrie, telenovela transferului lui Denis Drăguș (27 de ani) la FCSB s-a încheiat. . Acesta mai avea doi ani înțelegere cu formația turcă și primea un salariu de 1,6 milioane de euro pe sezon.

ADVERTISEMENT

La noua sa echipă, Drăguș va avea un salariu de 1 milion de euro anual, semnând un contract valabil 3 sezoane. Internaționalul român va avea cel mai mare salariu din Superliga, însă clauza de reziliere nu este una impresionantă. Recent, tot la FANATIK SUPERLIGA, patronul roș-albaștrilor a anunțat faptul că vârful de națională are o clauză de 4 milioane de euro.