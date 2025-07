”Nu am cont pe Tinder”. O scriitoare cunoscută din România povestește cum a ajuns victima unui furt de indentitate

O cunoscută scriitoare din România, în vârstă de 34 de ani, pretinde că a fost victima unui furt de identitate pe Tinder. Un cont cu numele și cu pozele ei s-ar afla în aplicația de dating, despre care spune, pentru FANATIK, că nu îi aparțin. Ce acte legate vrea să întreprindă pentru a-și face dreptate?

Scriitoarea Ana Maria Ducuță acuză că i s-a folosit abuziv identitatea

Ana Maria Ducuță, căci despre ea este vorba, este autoare, doctor în istorie, cercetător și realizatoare TV. Și-a început cariera încă din copilărie, debutând la doar 7 ani ca realizatoare și prezentatoare de emisiuni radio. Ana Maria a fost primul copil angajat al unui post de .

Recent, aceasta a atras atenția, printr-o postare pe social media, în care susține că cineva a realizat un cont de Tinder cu nume ei. Și nu doar atât, pe acesta se pare că sunt și poze care o înfățișează în diverse ipostaze.

„Atenție! Profil fals pe Tinder cu numele meu. Am fost informată că există pe Tinder un cont care folosește numele meu și, posibil, pozele mele, ba chiar apare ca verificat (cu bifă albastră).

Vreau să precizez clar: nu sunt eu. Nu mi-am creat cont pe Tinder și nu folosesc această aplicație. Este un caz de furt de identitate, iar persoana respectivă se folosește de imaginea mea fără acordul meu. Vă rog, dacă întâlniți acel profil: Nu interacționați cu el, raportați-l ca fals, asta mă ajută să fie închis acel cont și, trimiteți-mi un screenshot, dacă puteți”, .

Cum a descoperit că are profil pe o aplicație de dating?

Tânăra scriitoare, care are un aspect fizic ușor de remarcat, a fost contactată de FANATIK, și ne-a povestit tot episodul. admite că a fi persoană publică vine și cu avantaje, dar și cu nenumărate dezavantaje. Acest furt de identitate i-a fost semnalat un bărbat care i-ar fi scris în privat, pe Facebook.

„E un lucru negativ într-un milion de lucruri bune care mi se întâmplă. E ceva ce o să se tot întâmple de acum, până la urmă, pentru că sunt persoană publică, sunt și în online. Ăsta e riscul.

Nu am descoperit eu contul de pe Tinder, mi-a spus altcineva. Recunosc, nu am văzut cu ochii mei ca să vă dau print screen. Să pot dovedi că s-a întâmplat. Poate l-au și șters”, a mărturisit Ana Maria, despre contul de Tinder fals.

Va face scriitoarea plângere la poliție pentru furt de identitatea pe Tinder?

În continuarea discuției, frumoasa autoare menționează toate scenariile pe care și le-a făcut pentru a-și explica existența unui cont pe o platformă de dating, pe care, spune ea, că nu o frecventează.

Întrebată dacă intenționează să întreprindă acțiuni legale cu privire la această întâmplare, Ana Maria Ducuță a ținut să precizeze că, momentan, fără o dovadă concretă a contului de Tinder, nu va merge la poliție. Însă, dacă va intra în posesia unei imagini care să ilustreze numele și fața ei, o va face fără niciun fel de ezitare.

„Totuși, eu am vrut să nu risc, să anunț. M-am gândit că poate fi și o răutate a persoanei în cauză, care mi-a scris că sunt pe Tinder. Nu cred că e fanul meu… Mi-a lăsat mesaj pe Facebook, pe pagina oficială, un domn.

Mi-a zis: „Ce cauți pe Tinder?”. Eu am zis că nu am cont. El a răspuns că are bifă albastră. Apoi l-am rugat să raporteze, după nu a mai răspuns nimic.

Nu intenționez să fac plângere, că nu am văzut cu ochii mei profilul. Dar dacă o să văd vreodată, dacă îmi apare mie cumva, o să fac”, a încheiat Ana Maria Ducuță, pentru FANATIK.

Cine este Ana Maria Ducuță?

Ana Maria Ducuță s-a născut în Slobozia, în județul Ialomița. A locuit acolo până în 2009, după care s-a mutat la București. Mama ei este terapeut holistic, iar tatăl care a crescut-o, după ce a fost părăsită de cel biologic, este de profesie informatician.

Pe parcursul anilor de liceu, a activat în domeniul teatrului francofon, a scris și a jucat piese de teatru, obținând premii naționale și internaționale. Ulterior, a urmat Facultatea de Științe Politice, două programe de master în Relații Internaționale și Politică Comparată.

Și-a continuat formarea academică printr-un doctorat în istorie, cu o temă unică despre influența fenomenului spiritist în dezvoltarea psihologiei și a mișcărilor sociale din secolul al XIX-lea.

Cercetările sale au fost recunoscute internațional, fiind publicate în reviste academice de prestigiu și prezentate în cadrul conferințelor din România, Italia și alte țări europene. Activitatea sa a fost recompensată în 2019 cu titlul de „Femeia anului din România” la Belgrad.