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Cristi Chivu, mesaj categoric înaintea duelului cu Jose Mourinho din Real Madrid – Inter: „Nu am copiat niciodată pe nimeni”

Interul lui Cristi Chivu debutează în UEFA Champions League pe Bernabeu, împotriva lui Real Madrid. Ce a spus antrenorul român cu privire la întâlnirea cu fostul său antrenor, Jose Mourinho
Ciprian Păvăleanu
08.09.2026 | 07:10
Cristi Chivu mesaj categoric inaintea duelului cu Jose Mourinho din Real Madrid Inter Nu am copiat niciodata pe nimeni
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Cristi Chivu își va întâlni fostul antrenor, Jose Mourinho, în duelul Real Madrid - Inter din Champions League. Foto: Colaj FANATIK
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La 16 ani de când Cristi Chivu a câștigat Champions League cu Inter Milano sub comanda lui Jose Mourinho, antrenorul român se întâlnește cu „The Special One” din postura de adversar. Tehnicianul „nerazzurrilor” este gata să-și demonstreze valoarea împotriva „maestrului” său, chiar pe Bernabeu.

Ce a spus Cristi Chivu înainte de a-l întâlni pe Jose Mourinho în duelul Real Madrid – Inter din Champions League

Chiar dacă a avut foarte multe de învățat de la Jose Mourinho în vremea în care i-a fost antrenor, Cristi Chivu a recunoscut înainte de meciul cu Real Madrid că nu încearcă să copieze pe nimeni și că și-a format propriul stil în cei 7 ani pe care i-a petrecut la echipele de juniori.

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„Să joc aici este întotdeauna o onoare, iar stadionul este și mai frumos decât înainte, mai modern. Avem obligația de a scrie pagini importante în istoria clubului. În 2010 a fost fantastic. Mourinho este o persoană specială pe care am avut onoarea să o întâlnesc. M-a ajutat într-un moment dificil al vieții mele și nu uit acest lucru. Nu am copiat niciodată pe nimeni. Am o idee despre fotbal dezvoltată de-a lungul anilor în care am fost fotbalist și în perioada petrecută la sectorul juvenil, unde am avut norocul să experimentez și să lucrez cu noile generații”, a explicat Cristi Chivu la conferința de presă, conform Gazetta dello Sport.

Cristi Chivu vrea să scrie istorie cu Inter, așa cum a făcut-o și Jose Mourinho în 2010

Cristian Chivu a făcut parte din echipa lui Inter care a câștiga „tripla” în 2010. Deși antrenorul român a spus că nu vrea să facă comparații între cele două generații, el a explicat că și-ar dori să scrie o pagină în istoria clubului și din postura de antrenor, alături de elevii săi din prezent, care au pierdut două finale de Champions League în ultimii 4 ani: „Suntem conștienți că nu este simplu să joci aici. Sunt 59 de ani de când Inter nu a mai învins Realul pe Bernabeu. Nu vrem să ne schimbăm identitatea, ci să avem curaj și personalitate. Vrem să fim dominanți și aici. Nu există o modalitate perfectă de a-i înfrunta, sunt jucători care fac mereu diferența.

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Nu este important cine joacă titular, ci grupul. Am văzut acest lucru în primele trei etape de campionat. Eu aș fi ales încă o zi de odihnă după Napoli, dar acesta este calendarul și trebuie să ne obișnuim. Champions League este nemiloasă, uneori trebuie să ai și noroc. Vrem să fim competitivi. Fotbalul s-a schimbat față de acum 16 ani. Grupul din care făceam parte a scris istorie, dar cel de astăzi încearcă să facă același lucru. Au ajuns și au pierdut trei finale între Champions League și Europa League, dar au ajuns acolo. Nu-mi place să fac comparații cu trecutul. Important este, acum, să câștigăm primul meci: Pentru a ajunge în optimile de finală trebuie să obții cel puțin 16 puncte, cu 15 riști. Trebuie să ne jucăm șansa”, a mai spus Cristi Chivu.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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