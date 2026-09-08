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La 16 ani de când Cristi Chivu a câștigat Champions League cu Inter Milano sub comanda lui Jose Mourinho, antrenorul român se întâlnește cu „The Special One” din postura de adversar. Tehnicianul „nerazzurrilor” este gata să-și demonstreze valoarea împotriva „maestrului” său, chiar pe Bernabeu.

Ce a spus Cristi Chivu înainte de a-l întâlni pe Jose Mourinho în duelul Real Madrid – Inter din Champions League

Chiar dacă în vremea în care i-a fost antrenor, că nu încearcă să copieze pe nimeni și că și-a format propriul stil în cei 7 ani pe care i-a petrecut la echipele de juniori.

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„Să joc aici este întotdeauna o onoare, iar stadionul este și mai frumos decât înainte, mai modern. Avem obligația de a scrie pagini importante în istoria clubului. În 2010 a fost fantastic. Mourinho este o persoană specială pe care am avut onoarea să o întâlnesc. M-a ajutat într-un moment dificil al vieții mele și nu uit acest lucru. Nu am copiat niciodată pe nimeni. Am o idee despre fotbal dezvoltată de-a lungul anilor în care am fost fotbalist și în perioada petrecută la sectorul juvenil, unde am avut norocul să experimentez și să lucrez cu noile generații”, a explicat Cristi Chivu la conferința de presă, conform

Cristi Chivu vrea să scrie istorie cu Inter, așa cum a făcut-o și Jose Mourinho în 2010

Cristian Chivu a făcut parte din echipa lui Inter care a câștiga „tripla” în 2010. Deși antrenorul român a spus că nu vrea să facă comparații între cele două generații, el a explicat că și-ar dori să scrie o pagină în istoria clubului și din postura de antrenor, alături de elevii săi din prezent, care au pierdut două finale de Champions League în ultimii 4 ani: „Suntem conștienți că nu este simplu să joci aici. Sunt 59 de ani de când Inter nu a mai învins Realul pe Bernabeu. Nu vrem să ne schimbăm identitatea, ci să avem curaj și personalitate. Vrem să fim dominanți și aici. Nu există o modalitate perfectă de a-i înfrunta, sunt jucători care fac mereu diferența.

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Nu este important cine joacă titular, ci grupul. Am văzut acest lucru în primele trei etape de campionat. Eu aș fi ales încă o zi de odihnă după Napoli, dar acesta este calendarul și trebuie să ne obișnuim. Champions League este nemiloasă, uneori trebuie să ai și noroc. Vrem să fim competitivi. Fotbalul s-a schimbat față de acum 16 ani. Grupul din care făceam parte a scris istorie, dar cel de astăzi încearcă să facă același lucru. Au ajuns și au pierdut trei finale între Champions League și Europa League, dar au ajuns acolo. Nu-mi place să fac comparații cu trecutul. Important este, acum, să câștigăm primul meci: Pentru a ajunge în optimile de finală trebuie să obții cel puțin 16 puncte, cu 15 riști. Trebuie să ne jucăm șansa”, a mai spus Cristi Chivu.