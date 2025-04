„Nu am crezut niciodată că vom ajunge aici! Am fi proștii proștilor”. Conducerea lui Sepsi se teme de retrogradarea directă: „Am pus deja alea 3 puncte pentru Slobozia!”

Șefii de la Sepsi Sfântu Gheorghe se tem pentru retrogradarea directă din Superliga României în Liga a 2-a. , a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că nu ar fi crezut niciodată că echipa sa va ajunge într-o astfel de ipostază.

Conducerea de la Sepsi Sfântu Gheorghe se teme pentru retrogradarea directă

Cu trei etape înainte de încheierea play-out-ului, Sepsi se situează pe ultimul loc de baraj (14) cu 22 de puncte. Unirea Slobozia, ocupanta penultimei poziții retrogradabile direct, se află la doar două „lungimi” în urmă. Cele două echipe se vor duela direct, la Clinceni, în runda finală din play-out.

Attila Hadnagy a susținut, că echipa pe care o reprezintă nu se gândește la altceva decât la victorie împotriva ialomițenilor. În contextul în care covăsnenii s-au bătut cu același lot pentru play-off, Hadnagy a comentat tranșant o eventuală retrogradare: „Am fi proștii proștilor”.

„Chiar Dorinel nu a pus presiune pe ei. Am vorbit cu jucătorii separat. Nu a pus presiune, a fost foarte calm. Presiunea punctelor normal că ne deranjează că văd și băieții unde am ajuns. Nu credeam niciodată că o să ajungem aici. Nu am putut să gestionăm din păcate până acum.

Acum, știți cum e, la rece putem să ne gândim la mai multe. Nu credeam nici noi vreodată că o să ajungem așa. Clar că este pericol mare. Suntem la două puncte și dacă rămânem așa, avem meciul decisiv la ei. Și ei au și avantaj dacă o să fim la egalitate de puncte.

Și noi deja am pus acele trei puncte pentru meciul cu Slobozia. Așa că nu cred că…noi trebuie să strângem cât mai multe puncte! Minimum patru puncte din astea două etape. Dacă nu avem șase foarte mari pentru retrogradare directă, Doamne ferește!

Attila Hadnagy: „Am fi proștii proștilor”

Nu am vorbit cu ei, dar vă dați seama că nu o să mai putem plăti jucători cum plătim acum în Liga 1. 100% nici unii dintre ei nu vor să rămână în Liga a 2-a. Sincer, nici nu pot să mă gândesc în cele mai urâte vise. Dacă am retrograda fix după ce a promovat Csikszereda ar fi culmea. Am fi proștii proștilor, să zic așa ceva!

Asta e problema! Fix cu jucătorii aceștia eram la un punct de Rapid. Am bătut-o pe Rapid, am făcut egal cu CFR. Am avut niște meciuri foarte bune, dar mental ne-a afectat. Când piezi și primești pumni, nu mai poți să te ridici. Eu zic că ne ridicăm în aceste trei meciuri”, a declarat Attila Hadnagy în exclusivitate pentru FANATIK.