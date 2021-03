Cristina Cioran și iubitul ei sunt în culmea fericirii. Actrița urmează să devină mamă pentru prima oară, la vârsta de 43 de ani. Cei doi au decis că își doresc să aibă un copil, iar visul li s-a îndeplinit. Acum, Cristina Cioran a povestit în emisiunea lui Cristi Brancu despre modul în care a rămas însărcinată.

Actrița a mărturisit că este încă într-o stare stranie, pentru că nu îi vine să creadă că s-a întâmplat acest lucru. Cristina Cioran și Alex, iubitul ei, au avut o discuție și au ales împreună să devină părinți. Ulterior, s-au dus la medicul vedetei, pentru a vedea dacă acest lucru este posibil.

Acolo, au aflat că li se recomandă să încerce întâi natural, urmând să apeleze la alte variante peste câteva luni, în cazul în care Cristina nu rămâne însărcinată. Din fericire, minunea s-a petrecut rapid, iar acum actrița se bucură din plin de vestea bună.

Cum a aflat Cristina Cioran că a rămas însărcinată

Vedeta și-a dat seama că este posibil să devină mamă atunci când i-a întârziat ciclul menstrual. Chiar și așa, tot și-a pus semne de întrebare. A făcut trei teste pentru a fi sigură că este adevărat.

“Sunt într-un moment în care nu îmi dădeam seama că voi fi. Sunt foarte emoționată, trec prin niște senzații și momente unice. Nu e nimic diferit față de alte mămici, doar că nu am crezut că o să se întâmple. La mine, perioada menstruală era ceas elvețian. Când s-a oprit, am zis: aoleu.

Am făcut trei teste, nu doar unul. Din fericire, nu am făcut niciun tratament. Totul a venit natural. Înainte să decidem dacă ne dorim, am fost la doctorița mea, ne-a spus să încercăm. Abia apoi, dacă nu merge, căutam și alte variante. După trei luni de încercare, a ieșit. Sunt în 13 săptămâni”, a mărturisit Cristina Cioran.

Ce a anunțat vedeta despre sexul bebelușului

Chiar dacă a primit deja această informație în urma controalelor, Cristina Cioran nu dorește să anunțe momentan dacă are o fetiță sau un băiețel. De asemenea, nu se grăbește nici să aleagă un nume sau să cumpere lucruri pentru bebeluș.

“Nu. (n.r. dacă vrea să spună sexul copilului) Mai aștept, că nu e sigur, să se vadă mai bine. Nu ne grăbim la nimic. Nu cred în culorile bleu și roz. Și dacă e băiețel și că e fetiță, sunt convins că tot aia e. Am avut COVID în septembrie, și acum mă protejez”, a adăugat Cristina Cioran.

Cu toate că suntem momentan tot în plină pandemie, vedeta i-a făcut o mărturie lui Cristi Brancu, legată de momentul în care a avut coronavirus. Se pare că a dezvoltat anticorpi după acel moment, iar acum are mare grijă să se protejeze.

