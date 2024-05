„Nu am fost niciodată în România!”. Fratele geamăn al lui Edgar Ie, reacție dură după ce a fost acuzat că a jucat pe fals la Dinamo

În urmă cu câteva zile, în spațiul public a apărut informația că .

A evoluat sau nu Edgar Ie pentru Dinamo?

Jurnalistul Daniel Şendre a dezvăluit că oficialii au mari suspiciuni în ceea ce priveşte identitatea reală a lui Edgar Ie, cel al cărui salariu se ridică la suma de 18.000 de euro pe lună.

Astfel, în locul fostului fotbalist de la Barcelona, Nantes, Lille, Belenenses, Feyenoord și Trabzonspor, Dinamo l-a avut în echipă pe Edelino, care a evoluat doat în ligi inferioare.

Până în acest moment, nu a apărut o clarificare în acest caz. Chiar și până când nu va afla dacă Edgar Ie a evoluat sau nu pentru Dinamo.

Fratele lui Edgar Ie: ”N-am fost niciodată în România”

Edelino Ie, fratele lui Edgar Ie, a oferit o declarație în care neagă zvonurile apărute și în presa internațională și oferă informații despre situația sa actuală.

”N-am fost niciodată în România. Trebuia să vin pe 1 mai, când e ziua noastră de naștere, am împlinit 30 de ani. Dar n-am putut să vin. Suntem frați gemeni care n-am renunțat niciodată atunci când a fost greu. Am rămas fără reacție când am aflat ce scrie presa.

Sunt în Portugalia. Tata nu e acasă, dar s-a simțit rău când a citit povestea asta inventată. Mama noastră a murit acum mulți ani. Am văzut meciurile lui Edgar jucate pentru Dinamo.

Oamenii inventează când spun că nu a jucat bine. Sincer, nu-mi amintesc niciun meci în care să nu fi jucat bine. Edgar a fost accidentat, dar îşi revine. Când lucrurile nu merg bine, oamenii încep să inventeze chestii.

Suntem dezamăgiți de cei care au născut zvonul asta. Încă sunt talentat. Momentan, sunt fără contract, am nevoie doar de un pic de noroc.

Toată lumea din familia noastră e supărată după ce a apărut în presă. Deocamdată, așteptăm. Vom vedea dacă dăm pe cineva în judecată”, a spus Edelino Ie, pentru .