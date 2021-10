”Nu am niciun fel de regret”. Ana Muntean, amanta lui Ciprian Marica, dezvăluiri surprinzătoare despre aventura cu fotbalistul. Video

Căsătorită cu Florin Muntean, Ana a fost surprinsă chiar de soțul ei, într-un hotel, alături de Ciprian Marica, filmarea cu fotbalistul devenind, la un moment dat, virală și subiect de meme în toată România.

Ana Muntean, pe șleau despre aventura cu Ciprian Marica

Prezentă în emisiunea Iuliei Chiorean, Ana Muntean a vorbit despre perioada în care a fost în mijlocul unui scandal epocal, momentul în care a devenit celebră drept ”amanta lui Ciprian Marica”.

Și, răspunzând la întrebările gazdei emisiunii, Ana Muntean a recunoscut că a fost o perioadă dificilă, dar care, susține ea, a făcut-o să învețe și mai multe despre sine și despre amicii ei, precizând că pe unii i-a și îndepărtat de lângă ea.

”Acea perioadă a fost o perioadă din care am învățat foarte multe, o perioadă pe care mi-o asum cu bune și cu rele și o perioadă în urma căreia nu am niciun fel de regret”, a declarat Ana Muntean, în cadrul emisiunii La Sală.

Ba chiar mai mult, explică ea, ajutorul pe care l-a primit, pe atunci, a venit de la cine s-ar fi așteptat mai puțin, mai exact, de la

”Am văzut un articol foarte frumos în care Anamaria Prodan a declarat despre mine faptul că sunt și eu mamă, am și eu dreptul la viață, am doi copii, că sunt o femeie care trebuie lăsată în pace. Nu am avut ocazia să îi mulțumesc pentru asta”, a mai spus Ana Muntean.



Și, la capitolul învățăminte, spune Ana Muntean, recunoaște că a ajuns la concluzia că femeile nu sunt unite în fața atacurilor. ”De multe ori, noi, femeile ar trebui să empatizăm mult mai mult între noi”, spune cea care a devenit cunoscută ca fiind amanta lui Ciprian Marica.

Ana Muntean: ”Nu sunt o persoană răzbunătoare”

Chiar dacă a trecut prin clipe dificile, în primăvara anului trecut, în momentul în care a fost surprinsă de soțul ei în timpul unei întâlniri cel puțin fierbinți cu Ciprian Maria, Ana Muntean spune că nu vrea să se răzbune pe persoanele care au judecat-o.

”Nu sunt o persoană răzbunătoare”, precizează Ana Muntean în interviul dat. Ba chiar, explică ea, caracterizarea pe care și-o face, ca persoană, exclude răzbunarea: ”Ana Muntean e ambiție, determinare și progres”.

În altă ordine de idei, a mai spus Ana Muntean, de-a lungul vieții a fost ajutată, în proporții egale, în tot ceea ce a făcut, de inteligență și de frumusețe.

”Nu mă consider un om lipsit de inteligență, dar sunt sigură că aspectul meu este fizic este un plus în ceea ce privește lucrurile pe care vreau să le fac”, a explicat Ana Muntean.

Amantlâcul dintre Ana Munteanu și Ciprian Marica, scandalul anului 2020

În primăvara anului trecut, o filmare cu , surprinși într-o cameră de hotel din Cluj chiar de soțul frumoasei profesoarei de sport, a făcut vâlvă în România. Mai exact, din filmare se putea observa că Ciprian Marica, purtând doar un prosop, a fost surprins de Florin Muntean în timp ce petrecea momente fierbinți cu soția acestuia.

Filmarea, realizată în 2019, susțin avocații familiei, nu a fost publicată însă de soțul încornorat, ba chiar se pregăteau să facă plângeri penale celor care au difuzat-o.

”Este nereală informația conform căreia Florin Muntean a dat publicității o înregistrare video în care apare soția lui. Niciunul din motivele indicate ca justificând o astfel de faptă sau atitudine apărute în presa din România nu este real, înregistrarea video a ajuns la presă prin metode ce nu sunt cunoscute celor doi soți care nu au dorit niciodată să-și expună în vreun fel public viața privată.

În prezent cei doi soți, împreună, luăm toate măsurile legale și juridice împotriva acestui atentat grav la viața privată, a cărei protecție este asigurată oricărui cetățean român de Constituția României, Carta Europeană a Drepturilor Omului și Regulamentul European de Protecție a datelor!”, anunțau avocații familiei.

Între timp, între Ana Muntean și soțul ei lucrurile s-au liniștit, cei doi dându-și o nouă șansă relației și de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.