Sport

„Nu am niciun regret! Vreau Liga Campionilor, apoi plec în Germania!”. Interviu Fanatik cu superstarul Dika Mem în ultimul său sezon la Barcelona

Marian Popovici
16.10.2026 | 07:14
Nu am niciun regret Vreau Liga Campionilor apoi plec in Germania Interviu Fanatik cu superstarul Dika Mem in ultimul sau sezon la Barcelona
EXCLUSIV FANATIK
„Nu am niciun regret! Vreau Liga Campionilor, apoi plec în Germania!” Interviu Fanatik cu superstarul Dika Mem în ultimul său sezon la Barcelona. Sursa: Profimedia
Dika Mem a câștigat tot ce se putea câștiga în handbal. După victoria cu 36-22 în fața lui Dinamo, superstarul Barcelonei a dat un interviu pentru Fanatik în care a vorbit de experiența la echipa catalană.
ADVERTISEMENT

Dika Mem este unul dintre superstarurile handbalului mondial. Din 2016 la Barcelona, francezul a „completat” acest sport. A câştigat toate trofeele posibile cu Barca, iar cu naţionala Franţei este campion olimpic, mondial şi european. La finalul meciului cu Dinamo, scor 36-22, Dika Mem a acordat un interviu pentru FANATIK.

Dika Mem, după victoria la scor cu Dinamo: „Nu ne pasă de ce spun ceilalţi, trebuie să ne concentrăm pe noi”

În confruntarea din Sala Polivalentă, Dika Mem a marcat de cinci ori din nouă aruncări. La final, el a vorbit pentru publicaţia noastră despre secretul succesului de la Barcelona, plecarea la Fuchse Berlin la finalul sezonului şi le-a dat un sfat tinerilor handbalişti.

ADVERTISEMENT

Victorie ușoară astăzi. Cum te-ai simțit?

– A fost un meci bun făcut de noi. Nu a fost ușor, dar am jucat foarte bine astăzi și asta este bine pentru continuitatea sezonului.

Cred că la începutul sezonului mulți au spus că Barça este mai slabă decât sezonul trecut. Cu toate acestea, arătați în continuare un nivel ridicat. Cum ai simțit acest lucru?

ADVERTISEMENT
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei...
Digi24.ro
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi

– Vreau să zic că este mereu diferit, desigur. Dar nu ne pasă de ceilalți, de ce spun ei, trebuie să ne concentrăm pe noi și asta e. Trebuie să ne concentrăm pe noi, atâta tot, nu pe ceea ce spun cei din jurul nostru.

ADVERTISEMENT
Erling Haaland pleacă de la Manchester City, iar agenții au început discuțiile cu...
Digisport.ro
Erling Haaland pleacă de la Manchester City, iar agenții au început discuțiile cu singurul club la care vrea norvegianul

Francezul vrea să încheie cu stil cariera la Barca: „Să câştig din nou Liga Campionilor şi apoi plec în Germania”

Ești parte din această organizație de mult timp. Ai câștigat multe trofee. Cum ați avut atât de mult succes într-o perioadă atât de lungă de timp?

ADVERTISEMENT

– Pentru că am fost norocos să joc cu jucători foarte buni și, de asemenea, muncesc mult. Deci, când muncești mult, meriți uneori să câștigi. Așadar, nu trișez jocul. Încerc doar să joc tare mereu. Și de aceea cred că reușesc lucruri bune.

Ai vreun regret că va fi un alt capitol la sfârșitul sezonului, după atâția ani la Barcelona?

– Nu, nu am niciun regret. Vreau doar să joc bine în acest ultim an cu Barça, să încerc să câștig din nou Liga Campionilor, și apoi voi merge în Germania.

ADVERTISEMENT

Sfat pentru tinerii handbalişti: „Nu trişaţi jocul”

Și un sfat pentru tinerii handbaliști de la un jucător care a câștigat tot? 

– Doar bucurați-vă de joc, nu trișați jocul, încercați să jucați tare, antrenați-vă tare și totul se va realiza.

  • 29 de ani are handbalistul francez
  • 3 trofee Champions League are Dika Mem
De ce egalul Craiovei cu Getafe este de fapt o victorie. Ce l-a...
Fanatik
De ce egalul Craiovei cu Getafe este de fapt o victorie. Ce l-a impresionat pe Ștefan Beldie în meciul cu spaniolii
Averea lui Ion Țiriac, analizată de americani. Miliardarul are mai puțini bani, care...
Fanatik
Averea lui Ion Țiriac, analizată de americani. Miliardarul are mai puțini bani, care este suma actuală
Cum arată Noua Dacia Spring. A fost prezentată la Salonul Auto de la...
Fanatik
Cum arată Noua Dacia Spring. A fost prezentată la Salonul Auto de la Paris 2026, prețul cu care se vinde
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Sorin Cârțu, conflict direct cu fostul fotbalist al echipei lui Adrian Mititelu: 'I-am...
iamsport.ro
Sorin Cârțu, conflict direct cu fostul fotbalist al echipei lui Adrian Mititelu: 'I-am dat o palmă și ne-am înjurat! Jandarmii s-au băgat între noi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!