„Nu am niciun regret! Vreau Liga Campionilor, apoi plec în Germania!”. Interviu Fanatik cu superstarul Dika Mem în ultimul său sezon la Barcelona

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Dika Mem este unul dintre superstarurile handbalului mondial. Din 2016 la Barcelona, francezul a „completat” acest sport. A câştigat toate trofeele posibile cu Barca, iar cu naţionala Franţei este campion olimpic, mondial şi european. , Dika Mem a acordat un interviu pentru FANATIK.

Dika Mem, după victoria la scor cu Dinamo: „Nu ne pasă de ce spun ceilalţi, trebuie să ne concentrăm pe noi”

În confruntarea din Sala Polivalentă, Dika Mem a marcat de cinci ori din nouă aruncări. La final, el a vorbit pentru publicaţia noastră despre secretul succesului de la Barcelona, plecarea la Fuchse Berlin la finalul sezonului şi le-a dat un sfat tinerilor handbalişti.

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Victorie ușoară astăzi. Cum te-ai simțit?

– A fost un meci bun făcut de noi. Nu a fost ușor, dar am jucat foarte bine astăzi și asta este bine pentru continuitatea sezonului.

Cred că la începutul sezonului mulți au spus că Barça este mai slabă decât sezonul trecut. Cu toate acestea, arătați în continuare un nivel ridicat. Cum ai simțit acest lucru?

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– Vreau să zic că este mereu diferit, desigur. Dar nu ne pasă de ceilalți, de ce spun ei, trebuie să ne concentrăm pe noi și asta e. Trebuie să ne concentrăm pe noi, atâta tot, nu pe ceea ce spun cei din jurul nostru.

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Francezul vrea să încheie cu stil cariera la Barca: „Să câştig din nou Liga Campionilor şi apoi plec în Germania”

Ești parte din această organizație de mult timp. . Cum ați avut atât de mult succes într-o perioadă atât de lungă de timp?

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– Pentru că am fost norocos să joc cu jucători foarte buni și, de asemenea, muncesc mult. Deci, când muncești mult, meriți uneori să câștigi. Așadar, nu trișez jocul. Încerc doar să joc tare mereu. Și de aceea cred că reușesc lucruri bune.

Ai vreun regret că va fi un alt capitol la sfârșitul sezonului, după atâția ani la Barcelona?

– Nu, nu am niciun regret. Vreau doar să joc bine în acest ultim an cu Barça, să încerc să câștig din nou Liga Campionilor, și apoi voi merge în Germania.

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Sfat pentru tinerii handbalişti: „Nu trişaţi jocul”

Și un sfat pentru tinerii handbaliști de la un jucător care a câștigat tot?

– Doar bucurați-vă de joc, nu trișați jocul, încercați să jucați tare, antrenați-vă tare și totul se va realiza.