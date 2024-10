În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Prodanca l-a dat de gol pe fostul soț.

“Nu am știut că i-am semnat amantei lui Reghecampf acte de Dubai”. Anamaria Prodan, dezvăluiri incredibile: “A început să plângă ca să-l iert!”

Anamaria Prodan nu a avut milă de fostul soț și a făcut câteva dezvăluiri care îl pun pe Reghe într-o poziție nu tocmai bună. Fosta soție a antrenorului a mărturisit lucrurile grave pe care acesta le-a făcut în timpul căsniciei.

Prodanca susține și că Laurențiu Reghecampf a făcut gesturi incredibile pe la spatele ei în favoarea amantei de atunci, actuala soție de acum.

“Am trecut de perioada în care am avut perna în glugă și am dormit relaxată. Nu m-am uitat la bani. La ce bani pleacă din conturi către cine, de ce. Nu am întrebat niciodată nimic.

Toți banii mei i-am pus acasă, nu m-a interesat nimic. Nu am știut că sunt scoasă de la bancă sau că nu am drept de semnătură. Niciodată nu știam nimic.

Nu am știut că i-am semnat amantei lui Reghecampf să îi fac acte de Dubai, să fie pe firma mea. A început să plângă ca să-l iert! O să fac un film de Oscar.

“Am primit un film cu genul de femei cum este și doamna respectivă”

Eu stau cu soțul meu în casă, cu copiii mei și primesc de la băiatul nostru Luca, cel mare, film cu genul de femei cum este și doamna respectivă.

În casa mea, în curtea mea, în patul meu, pe banii mei și ai familiei noastre, pe bărci. Tot filmat de Luca și dat nouă, familiei.

După care vine, se tăvălește să îl iertăm. Îl iertăm și fac o grămadă de manevre să nu apară pozele în presă. Spun că e la mine la grătar și că nu există așa ceva. Doar ca să îl apăr și să nu se distrugă tot. Așa am făcut”,

Anamaria Prodan, despre Reghecampf și Ronald Gavril