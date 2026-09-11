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Radu Drăgușin (24 de ani) a revenit în Serie A în această vară, fiind împrumutat de Tottenham la Fiorentina, însă fundașul român are un start dificil de sezon, fiind criticat dur în Italia. Adrian Mutu (47 de ani), care a fost prezent pe stadion la eșecul dur suferit de formația viola contra nou-promovatei Frosinone, a analizat prestațiile fundașului și a dezvăluit ce a discutat cu acesta.

Adrian Mutu a oferit verdictul după primele meciuri ale lui Radu Drăgușin la Fiorentina

Radu Drăgușin a fost titular în toate meciurile jucate de Fiorentina în acest sezon, însă formația viola nu are niciun punct după primele 3 etape, fiind învinsă de AS Roma, 4-0, Frosinone, 3-0, și Torino, 2-1. Fundașul român a fost criticat dur în Italia, în special după , care s-a disputat chiar în ziua în care Fiorentina a sărbătorit centenarul.

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Adrian Mutu, care a fost prezent pe „Artemio Franchi” pentru acel joc, a analizat prestațiile internaționalului român din acest start de sezon. „Drăgușin a fost prea aspru criticat la meciul cu Roma, pentru că nu a jucat singur. El nu are o așa mare vină. Când am fost la Firenze și l-am văzut pe viu, a jucat în nota echipei la meciul cu Frosinone. L-am văzut prea timid, mă refer la atitudine. Prea timid, nu pot să spun că e un jucător fricos, dar mi se părea că nu are curajul de a propune ceva.

Și pe construcție, îl vedeam timid și în dueluri. Băi, ai jucat la Tottenham, ai ajuns acum unde ai crescut. Totuși ai venit de la Tottenham și ar trebui să te comporți ca un lider. Se vede că e puternic și că are curaj. Nu l-a ajutat echipa, a avut și ghinion în meciul cu Frosinone. Dacă marcau, cred că se termina 4-1 pentru Fiorentina. Drăgușin mi s-a părut timid”, a declarat tehnicianul, conform .

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Ce i-a spus Adrian Mutu lui Radu Drăgușin

Apoi, „Briliantul” a dezvăluit și ce i-a spus lui Radu Drăgușin când l-a întâlnit la Florența. „Mi-a părut rău pentru el, chiar am discutat cu el. Am încercat să îl încurajez și să nu uite cine e. El trebuie să-și dea seama ce are, parcă e nesigur. Eu sper să nu-și piardă locul de titular. Acum, echipa e total schimbată față de anul trecut.

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E o echipă nouă la Fiorentina. Chiar dacă va sta un meci sau două pe banca de rezerve, el nu trebuie să-și piardă speranța”, a afirmat Adrian Mutu. Fiorentina a rămas fără antrenor după eșecul cu Torino, Fabio Grosso fiind demis, iar în locul său , tehnician care a condus echipa și în sezonul trecut.