„Nu are loc să joace la Konya”. Marius Șumudică îi dă o veste proastă fostului jucător de la FCSB: „Campionatul e foarte tare”

Marius Șumudică, un bun cunoscător al fotbalului turc, nu are vești tocmai bune pentru fostul fotbalist al „roș-albaștrilor”.

Marius Ștefănescu, în pericol să nu joace nici în Turcia? Ce a spus Marius Șumudică

Marius Ștefănescu a petrecut doar un sezon la FCSB, însă nu s-a ridicat la pretențiile patronului Gigi Becali, astfel că a schimbat echipa în această vară. Tânărul jucător român a prins un transfer în prima ligă a Turciei.

Deși câștigat cu 5-0, Marius Ștefănescu a fost lăsat pe bancă în victoria cu 4-1 din deplasarea cu Eyupspor în prima etapă. Marius Șumudică a descris în detaliu cum este fotbalul turc și de ce fostul jucător al campioanei României mai are de așteptat până să strângă minute.

„Speram să îl văd și pe Ștefănescu, din păcate nu a fost introdus. Sper să se adapteze, dar din punctul meu de vedere îi va fi foarte, foarte, foarte greu să joace, la ce echipă are Konya…

Are valorare. Consider că este un jucător bun, care poată să crească, dar în momentul de față nu poate juca la Konya. Au niște benzi… n-am văzut în viața mea. O viteză…

„Aici e ușor să intri, dar e greu să te menții”

Nu e că Ștefănescu nu are valoare, că are. Campionatul Turciei este un altfel de campionat, foarte agresiv, se joacă foarte, foarte dur din punct de vedere al contactului. Întâlnești jucători foarte puternici.

Aici e ușor să intri, dar e greu să te menții. Orice jucător vine în momentul de față din România în Turcia are nevoie de o perioadă de adaptare, trece de la un nivel la altul. Trebuie să fii foarte puternic în dueluri”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.