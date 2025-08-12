Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Nu are loc să joace la Konya”. Marius Șumudică îi dă o veste proastă fostului jucător de la FCSB: „Campionatul e foarte tare”

Marius Șumudică îi spulberă visele unui fost fotbalist de la FCSB. Ce a spus despre situația acestuia la noua sa echipă.
Mihai Dragomir
13.08.2025 | 00:04
Nu are loc sa joace la Konya Marius Sumudica ii da o veste proasta fostului jucator de la FCSB Campionatul e foarte tare
Marius Șumudică nu îi dă șanse fostului fotbalist de la FCSB la noua echipă. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB l-a cedat în această vară pe Marius Ștefănescu la Konyaspor pentru 300.000 de euro. Marius Șumudică, un bun cunoscător al fotbalului turc, nu are vești tocmai bune pentru fostul fotbalist al „roș-albaștrilor”.

Marius Ștefănescu, în pericol să nu joace nici în Turcia? Ce a spus Marius Șumudică

Marius Ștefănescu a petrecut doar un sezon la FCSB, însă nu s-a ridicat la pretențiile patronului Gigi Becali, astfel că a schimbat echipa în această vară. Tânărul jucător român a prins un transfer în prima ligă a Turciei.

Deși a marcat primul gol după doar 8 minute într-un amical cu Grazer, câștigat cu 5-0, Marius Ștefănescu a fost lăsat pe bancă în victoria cu 4-1 din deplasarea cu Eyupspor în prima etapă. Marius Șumudică a descris în detaliu cum este fotbalul turc și de ce fostul jucător al campioanei României mai are de așteptat până să strângă minute.

„Speram să îl văd și pe Ștefănescu, din păcate nu a fost introdus. Sper să se adapteze, dar din punctul meu de vedere îi va fi foarte, foarte, foarte greu să joace, la ce echipă are Konya…

Are valorare. Consider că este un jucător bun, care poată să crească, dar în momentul de față nu poate juca la Konya. Au niște benzi… n-am văzut în viața mea. O viteză… 

„Aici e ușor să intri, dar e greu să te menții”

Nu e că Ștefănescu nu are valoare, că are. Campionatul Turciei este un altfel de campionat, foarte agresiv, se joacă foarte, foarte dur din punct de vedere al contactului. Întâlnești jucători foarte puternici. 

Aici e ușor să intri, dar e greu să te menții. Orice jucător vine în momentul de față din România în Turcia are nevoie de o perioadă de adaptare, trece de la un nivel la altul. Trebuie să fii foarte puternic în dueluri”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
