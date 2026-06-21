Sport

Nu au avut milă de Istvan Kovacs după decizia din meciul cu Tunisia: „Ești un arbitru slab”

Istvan Kovacs a fost la centru la partida Tunisia - Japonia de la Campionatul Mondial 2026. Prima mare controversă a avut loc încă din minutul 1
Răzvan Rădulescu
21.06.2026 | 07:44
Nu au avut mila de Istvan Kovacs dupa decizia din meciul cu Tunisia Esti un arbitru slab
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Istvan Kovacs a fost criticat pe internet după decizia din meciul Tunisia - Japonia. Foto: PROFIMEDIA
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Tunisia s-a duelat cu Japonia la Campionatul Mondial 2026 în etapa a doua a Grupei F. FIFA l-a delegat la centru pe arbitrul român Istvan Kovacs, care a intrat în istorie. Tunisia – Japonia este al 1000-lea meci din istoria Campionatului Mondial. Astfel, controversele în spațiul public nu aveau cum să nu apară.

Fanii l-au criticat pe Istvan Kovacs la meciul cu Tunisia

Japonia a dominat prima repriză a meciului cu Tunisia. De altfel, prima acțiune a niponilor în careul advers a avut loc chiar în minutul 1. Ueda a căzut în careu după un contact cu Skhiri, iar asiaticii s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs pentru acordarea unei lovituri de la 11 metri.

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Doar că Istvan Kovacs a rămas neclintit și a lăsat jocul să continue. Fanii japonezi au izbucnit în spațiul public și l-au luat la țintă pe „centralul” originar din Carei. „Istvan Kovacs este un arbitru slab. Nu acordă penalty ușor pentru Japonia și ia întotdeauna decizii greșite”, a scris un fan pe rețelele de socializare. „Istvan Kovacs, deja ai început, nu-i așa?”, a fost mesajul unui alt suporter, în timp ce altul a lansat acuzații dure. „István Kovacs strică meciul ăsta Tunisia vs Japonia cu arbitrajul său părtinitor. Inconsecvență totală”.

Ce a scris presa internațională după faza controversată de la Tunisia – Japonia: „Kovacs nu a fost avertizat de VAR”

Faza controversată din startul meciului Tunisia – Japonia a fost imediat comentată în presa internațională. Spaniolii de la Marca au scris că intervenția căpitanului Skhiri asupra lui Ueda putea fi sancționată cu fault și lovitură de la 11 metri. „Avem primul șut spre bara porții al meciului. Fault al lui Skhiri asupra lui Ueda”, au notat spaniolii.

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În aceeași notă au comentat faza și ibericii de la AS.com: „Atacantul japonez a cerut penalty, iar faza putea fi foarte bine considerată infracțiune. Arbitrul Kovács nu a fost avertizat din camera VAR”. „Japonia a cerut devreme o lovitură de pedeapsă după o intrare pripită a căpitanului Tunisiei, Ellyes Skhiri, dar arbitrul a ignorat acuzațiile”, au scris britanicii de la BBC.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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