Nu au bani de transferuri pentru că își renovează bucătăria. Situație bizară la unul dintre marile cluburi ale Europei

Borussia Dortmund a avut o campanie precară de achiziții, deoarece a fost nevoită să investească 11 milioane de euro în bucătăria clubului
Catalin Oprea
10.08.2025 | 07:45
Până în prezent, Borussia Dortmund a adus trei jucători pentru sezonul 2025-26 al Bundesligii, care urmează să înceapă pe 22 august. Nemții ar mai transfera ceva, dar bugetul clubului este limitat din cauza unor investiții în infrastructură.

Conducerea Borussiei e investit în bucătăria clubului

Echipa germană a plătit 30,5 milioane de euro lui Sunderland pentru Jobe Bellingham, fratele fotbalistului de la Real Madrid. Nemții l-au mai luat pe Yan Couto, de la Manchester City, pentru 20 de milioane de euro și pe Daniel Svensson, de la Nordjelland, cu 6,5 milioane de euro.

Balanța a fost echilibrată prin vânzarea lui James Gittens, la Chelsea, contra a 56 milioane de euro. De asemenea, Coulibaly a plecat la Strasbourg, pentru 7,5 milioane de euro, și Moukoko la Copenhaga, contra a 5 milioane de euro.

Potrivit Bild, motivul investițiilor atât de mici, pentru un club mare, în transferuri vine din afara terenului. Conducerea Borussiei a trebuit să aloce o parte semnificativă din resursele sale pentru renovarea complete a bucătăriei stadionului său, Signal Iduna Park.

Reconstrucția completă costă 11 milioane de euro

Decizia a fost luată după o inspecție sanitară de anul trecut, care a clasificat structura ca fiind „învechită și neautorizată”.Drept urmare, conducerea Borussiei Dortmund a decis să acorde prioritate adaptării facilităților stadionului la reglementările sanitare, Noua bucătărie și tot ceea ce ține de ea, utilități și dotări, a necesitat o reconstrucție totală care a avut un cost de 11 milioane de euro.

Singura modalitate prin care nemții mai pot lua jucători este să vândă din lotul actual. Pe lista de transferuri sunt doi dintre jucătorii cu cel mai bun CV: fundașul Niklas Süle și playmaker-ul Julian Brandt. Un alt fotbalist cu oferte este Karim Adeyemi, neamțul de 23 de ani care are mamă din România.

Borussia Dortmund a participat în această vară la Campionatul Mondial al Cluburilor. Germanii au pierdut în sferturile de finală, unde au fost învinși de Real Madrid, scor 2-3. Ei au fost în grupă cu Mamelondi, Ulsan și Fluminense și au trecut în optimi de Monterrey.

Amical pentru retragerea lui Hummels

Echipa croatului Nico Kovac va juca azi un amical contra lui Juventus, în care va fi sărbătorit și Marc Hummels. Fundașul cu 78 de selecții la naționala Germaniei, câștigător al Cupei Mondiale din 2014 se retrage definitive din fotbal.

Hummels a fost un produs al academiei Bayern München, dar a jucat și la Borussia. El a petrecut câte două perioade la Bayern şi Dortmund, câştigând cinci titluri în Bundesliga şi trei Cupe ale Germaniei.

