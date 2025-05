„Nu au început încorporările” Cum dezmite MApN o nouă informație alarmistă apărută pe internet

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis un mesaj clar, după ce în mediul online au reapărut informații alarmiste privind reluarea încorporărilor. Oficialii au subliniat că astfel de afirmații sunt complet false și că nu există nicio măsură care să prevadă revenirea la serviciul militar obligatoriu.

„Nu au început încorporările” Anunțul MApN

În județele Olt, Giurgiu și Teleorman are loc în această perioadă un exercițiu militar planificat, denumit MOBEX OT-GR-TR-25, care are rolul de a evalua rezerva de mobilizare. Acest tip de exercițiu are loc periodic, în mai multe regiuni ale țării, și face parte din programul de pregătire a sistemului de apărare.

”Nu au început încorporările! Reamintim că executarea serviciului obligatoriu în calitate de militar în termen şi militar cu termen redus a fost suspendată pe timp de pace în România, începând cu data de 1 ianuarie 2007, aşa cum prevede Legea 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat. Ministerul Apărării Naţionale a comunicat în repetate rânduri că nu ia în calcul, în niciun moment, revenirea la serviciul militar obligatoriu, ci are în vedere exclusiv soluţii de recrutare a rezerviştilor pe bază de voluntariat”, a precizat MApN.

Pe lângă acest exercițiu, se desfășoară și procedura de înmânare a unor documente emise de centrele militare, care au scopul de a clarifica situația militară a cetățenilor. Aceste notificări sunt transmise conform legislației în vigoare și nu reprezintă, în niciun caz,

Noi fake news-uri împânzesc internetul

Conform legii, înmânarea ordinelor de chemare este realizată de structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, iar refuzul de a le primi reprezintă o contravenție. Această procedură este reglementată prin Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.

MApN a atras atenția asupra faptului că intenția acestor postări alarmiste este de a crea confuzie și panică în rândul populației. Oamenii sunt îndemnați să se informeze doar din surse oficiale și

”Ne dorim ca cetăţenii să dovedească bună-credinţă în respectarea obligaţiilor legale ce le revin şi să nu cadă victime dezinformărilor. Cel mai probabil, intenţia din spatele acestor manipulări este de inducere a confuziei, panicii şi incertitudinii în rândul populaţiei din ţara noastră, pe baza unor speculaţii şi interpretări care nu au legătură cu realitatea. Informaţi-vă din surse oficiale!”, a transmis MApN.

Exercițiile precum cel desfășurat în prezent au mai avut loc și în trecut, cel mai recent fiind în octombrie 2024, în județele Buzău și Ialomița. Acestea sunt planificate cu mult timp înainte și nu implică încorporări sau mobilizări forțate.