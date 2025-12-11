Nu au venit singuri la FCSB – Feyenoord! Cine i-a însoțit pe Arena Națională pe marii absenți ai serii. Foto exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a întâlnit-o pe Feyenoord în etapa a 6-a din grupa principală de Europa League. Campioana României a trebuit să abordeze partida cu olandezii fără Darius Olaru și fără David Miculescu.

Cu cine au venit Olaru și Miculescu la meciul FCSB – Feyenoord

Lovită de accidentări și suspendări, FCSB a fost nevoită să încropească un prim „11” la duelul cu Feyenoord din etapa a 6-a din UEFA Europa League.

Printre absenții campioanei României s-au numărat Darius Olaru și David Miculescu. Căpitanul roș-albaștrilor a fost suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, în timp ce atacantul arădean e

Cu toate acestea, ambii fotbaliști au venit să își susțină colegii . Reporterul FANATIK i-a surprins în lojă alături de partenere. Pe Olaru l-a însoțit soția, care e de meserie notar. Alături de Miculescu și Olaru, în loja de la Arena Națională s-a aflat și un alt fotbalist accidentat. E vorba despre Joyskim Dawa.

FCSB, condamnată să câștige cu Feyenoord

Înaintea meciului cu Feyenoord, FCSB avea o singură victorie în „faza ligii” UEFA Europa League. Campioana României a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles în runda inaugurală. Atunci, golul roș-albaștrilor a fost marcat de David Miculescu. În sezonul trecut, FCSB a ajuns până în optimile UEL.

„Nu știu să spun exact, dar anul trecut cred că am avut și puțin noroc, orice ocazie mai mare reușeam să marcăm. În actualul sezon am avut ghinion, ați văzut și la meciul cu Steaua Roșie, dacă era gol la bara lui Cisotti eu cred că reușeam să câștigăm și să luăm toate cele 3 puncte”,