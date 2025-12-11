Sport
Nu au venit singuri la FCSB – Feyenoord! Cine i-a însoțit pe Arena Națională pe marii absenți ai serii. Foto exclusiv

Darius Olaru și David Miculescu au fost marii absenți de la FCSB - Feyenoord, din etapa a 6-a a Europa League. Cei doi au venit însă în tribunele Arenei Naționale, și nu singuri
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
11.12.2025 | 23:04
Nu au venit singuri la FCSB Feyenoord Cine ia insotit pe Arena Nationala pe marii absenti ai serii Foto exclusiv
FCSB a întâlnit-o pe Feyenoord în etapa a 6-a din grupa principală de Europa League. Campioana României a trebuit să abordeze partida cu olandezii fără Darius Olaru și fără David Miculescu.

Cu cine au venit Olaru și Miculescu la meciul FCSB – Feyenoord

Lovită de accidentări și suspendări, FCSB a fost nevoită să încropească un prim „11” la duelul cu Feyenoord din etapa a 6-a din UEFA Europa League.

Printre absenții campioanei României s-au numărat Darius Olaru și David Miculescu. Căpitanul roș-albaștrilor a fost suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, în timp ce atacantul arădean e nerefăcut după accidentarea din partida cu Farul.

Cu toate acestea, ambii fotbaliști au venit să își susțină colegii la meciul cu Feyenoord de pe Arena Națională. Reporterul FANATIK i-a surprins în lojă alături de partenere. Pe Olaru l-a însoțit soția, care e de meserie notar. Alături de Miculescu și Olaru, în loja de la Arena Națională s-a aflat și un alt fotbalist accidentat. E vorba despre Joyskim Dawa.

olaru, miculescu, dawa
Olaru, Miculescu și Dawa în lojă la FCSB – Feyenoord. FOTO: Fanatik

FCSB, condamnată să câștige cu Feyenoord

Înaintea meciului cu Feyenoord, FCSB avea o singură victorie în „faza ligii” UEFA Europa League. Campioana României a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles în runda inaugurală. Atunci, golul roș-albaștrilor a fost marcat de David Miculescu. În sezonul trecut, FCSB a ajuns până în optimile UEL.

„Nu știu să spun exact, dar anul trecut cred că am avut și puțin noroc, orice ocazie mai mare reușeam să marcăm. În actualul sezon am avut ghinion, ați văzut și la meciul cu Steaua Roșie, dacă era gol la bara lui Cisotti eu cred că reușeam să câștigăm și să luăm toate cele 3 puncte”, a declarat David Miculescu EXCLUSIV pentru FANATIK.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
