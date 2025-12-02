„Nu avem ce verifica!” Inspectoratul în Construcții spune că blocurile fără acte scapă de controale. Construcția ilegală de lângă aeroport, locuită și intabulată după 12 ani de procese

ADVERTISEMENT

Conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) susține într-un dosar civil, ajuns la Tribunalul București, că instituția nu controlează clădiri ilegale, construite fără autorizații și care nu sunt intabulate, conform datelor consultate de FANATIK.

Cazul blocului din calea avioanelor

Dosarul privește blocul construit în Sectorul 1, lângă Aeroportul Băneasa, pe un culoar de zbor, imobil în cazul căruia inspectorii în construcții nu vor să constatate ilegalitatea construcției. Acest control ar putea favoriza mai rapid ca imobilul construit fără autorizații să fie demolat sau adus la limitele legale.

Vecinii imobilul ridicat fără autorizație, despre care FANATIK a mai scris, au încercat să convingă ISC să vină să depisteze că blocul este ridicat ilegal. Angajații statului au răspuns că „verifică doar clădirile ridicate cu autorizații”, așa cum reiese din dosarul. Unul dintre vecini cere ISC (dosar nr. 21298/301/2023) să își îndeplinească rolul legal și să constate situația reală a unei construcții ridicate fără autorizație.

Asta pentru că, în urma sesizărilor repetate, angajații ISC au verificat clădirea și au constatat să aplice o sancțiune nu pentru că blocul este construit ilegal, ci pentru „neprezentarea unei expertize tehnice prin care să se stabilească influența lucrărilor executate asupra vecinătăților”. Acest lucru se precizează în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria G nr. 0011103/29.04.2024 al ISC.

Reamintim că în acest caz, dezvoltatorii blocului au susținut pentru FANATIK că au autorizații, deși nu ne-au prezentat niciun document prin Dan Roman. Primăria Sector 1 și Poliția Locală Sector 1 ne-au precizat că nu pot demola clădirea construită fără autorizații sub nasul autorităților pentru că nu au o decizie de demolare obținută în instanță.

Judecătorii vor decide dacă ISC verifică doar clădiri legale

Judecătoria Sectorului 3 a respins cererea vecinilor, adoptând explicațiile ISC, ai căror reprezentanți susțin că nu pot controla clădiri ridicate fără autorizație. Situația a ajuns în apel la Tribunalul București și va avea primul termen în luna februarie din 2026. Vecinii, prin avocații lor, susțin că ISC nu ar mai avea obiect de activitate dacă verifică doar clădiri ridicate legal. „Articolul 29 din Legea nr. 50/1991 este însă clar: controlul statului în construcții se exercită de ISC pe întregul teritoriu al țării, fără a face vreo distincție între construcții autorizate și neautorizate. Mai mult, legea îi conferă dreptul de a opri lucrările efectuate cu încălcarea normelor, inclusiv în lipsa autorizației”, au scris aceștia într-o notificare trimisă inclusiv Ministerului Dezvoltării și Lucrărilor Publice.

În apel se subliniază un argument logic „dacă ISC nu ar avea competență asupra construcțiilor neautorizate, atunci ar rezulta absurd că tocmai clădirile ilegale — cele mai periculoase și mai susceptibile de a afecta vecinătăți — ar fi exceptate de la controlul statului. O astfel de interpretare ar încuraja nerespectarea legii și ar crea un regim preferențial celor care construiesc ilegal”.

De partea cealaltă, reprezentanții ISC ne-au transmis că în mod practic, o clădire ridicată fără documente nu poate fi verificată. „Nu știm ce date să urmăm, ce beton s-a turnat, compoziția, structura. Nu avem ce să verificăm”, susțin reprezentanții inspectoratului. Când am întrebat dacă ISC poate totuși sesiza alte instituții despre clădiri ilegale, nu am primit un răspuns concret.

Instituție nefuncțională, în opinia președintelui Nicușor Dan

Nicușor Dan a criticat public activitatea Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) în mai multe rânduri când era primar al Capitalei. În ianuarie 2023, Dan a declarat că ISC este o „instituție nefuncțională și răuvoitoare”, reproșând instituției că nu a verificat legalitatea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru o zonă verde, ci a preferat să amendeze Primăria Municipiului București.

În februarie 2025, primarul a mers mai departe și a afirmat că „ISC este o glumă”, criticând lipsa reacției instituției la sesizările privind dezvoltări imobiliare controversate și susținând că, dacă nici el — primarul Capitalei — nu este luat în serios, un cetățean simplu nu are nicio șansă să obțină un răspuns real.

„Instituția-glumă” a decis doar pentru 3 clădiri încetarea lucrărilor

În 2025, conform propriilor rapoarte pe primele șase luni, Inspectoratul de Stat în Construcții a depistat doar 3 construcții pentru care a dispus „încetarea utilizării construcțiilor”, asta din teoretic peste 35.000 de acțiuni de control. Asta în condițiile în care instituția din subordinea Ministerului Dezvoltării are peste 1.000 de angajați în toată țara, iar 200 doar în sediul central din București.

În prima jumătate a anului 2025, inspectorii au ordonat 162 de opriri ale lucrărilor, intervenind în situațiile în care execuția punea în pericol siguranța utilizatorilor sau încălca flagrant normele legale. Totodată, au fost dispuse 142 de măsuri de refacere a lucrărilor și 145 de expertizări tehnice.

Pentru construcțiile aflate în risc, ISC a impus 22 de consolidări și 3 măsuri de încetare a utilizării, acolo unde pericolul era direct și imediat. Ca acțiuni ulterioare, ISC a transmis 28 de înștiințări către instituțiile prefectului și a formulat 10 sesizări către organele de cercetare penală, arătând că o parte dintre neconformități au depășit sfera contravențională și au intrat în zona potențial penală.

Conducerea instituției este împărțită de PSD și PNL

Victorița Dumitrașcu, născută în 1977, este inspector general al ISC. Ea a fost numită în funcție în martie 2024 de guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu. Până la numire, aceasta a avut un parcurs profesional construit în interiorul administrației publice și, în special, al Inspectoratului de Stat în Construcții.

Cariera ei începe în anii 2000, , unde activează ca inspector debutant și ulterior inspector de specialitate. Viorica Dumitrașcu este însă nepoata lui Aurei Vasile, fostă deputată PSD în 3 mandate.

Soțul său, Ciprian Dumitrașcu este proprietarul firmei de construcții SID International Construct SRL din București, societate aflată în insolvență. Anul trecut, societatea a avut o cifră de afaceri de 52 milioane de lei și un profit de 583.000 de lei. La stat, firma are datorii de 600.000 de lei.

Ionuț Cotarcea este directorul adjunct al ISC. El lucrează din 2013 în instituție, fiind numit politic de PNL, direct pe funcția de subsecretar de stat. O altă persoană din conducerea ISC este Doris Mădălina Săileanu, secretar general al ISC. Numită în aprilie 2024 în funcție pentru 6 luni prin decizie a primului ministru, Săileanu lucrează la ISC din 2019, înainte a fost reporter de televiziune.

Șefii din București

Șeful Inspectoratului în Construcții al Municipiului București este, din luna noiembrie, Radu Grigore. Între martie și noiembrie 2025, a coordonat Serviciul de Coordonare și Sinteză a Activității de Control din aparatul central al ISC. Anterior, timp de aproape un deceniu, a activat ca inspector în construcții în cadrul ICMB, exercitând atribuțiile de control ale statului în domeniul calității construcțiilor. Până în noiembrie, Nicoleta-Viorica Oghină a coordonat inspectoratele din București și Ilfov. Ea a fost numită în 2023.

Andrei Mihai Arghir a fost predecesorul Nicoletei Oghină. Despre acesta, Hotnews a scris că în februarie 2023, procurorii au făcut percheziții la Primăria Sectorului 5 și la o firmă de construcții, într-un dosar ce vizează înșelăciune, fals în declarații, fals intelectual și uz de fals. Acțiunea a pornit după ce un bloc de locuințe de 7 etaje a fost construit pe Șoseaua Viilor nr. 37, între case mai joase. Firma Building Consulting Tower, beneficiar al autorizațiilor ulterioare, a fost înființată în 2016, îi avea drept acționari pe Ana-Maria Arghir (50 %) și Mihai Andrei Arghir (50 %).

Jipa Alina Laura este șefa biroului pe Sectorul 1, acolo unde este construit blocul ilegal din calea avioanelor. Conform declarației de avere a Alinei Laura Jipa din 2019, aceasta deținea un teren intravilan in Pantelimon (dobândit în 2017) de 800 mp alături de Alexandru și Adriana Butulan.

De numele Adrianei Butulan se leagă o investișie imobiliară de 11 milioane de euro a companiei Quartz Residence în estul Capitalei. Complexul este situat în Pantelimon. Adriana Butulan, Maria-Tatiana Radu și Marian Costache, dezvoltatorii Quartz Residence, și-au început activitatea pe piața rezidențială autohtonă în anul 2015. Până la demararea ansamblului din estul Bucureștiului, aceștia au finalizat și vândut peste 650 de apartamente în zona Capitalei, în cadrul Venus Residence 1 și Venus Residence 2, parte din Metalurgiei Park Residence.

Blocul construit pe culoarul de zbor al avioanelor

Imobilul construit ilegal pe strada Heliului, în Sectorul 1 al Capitalei, a început să fie locuit în 2025, deși se află — unde regimul de înălțime permite, în principiu, doar P + 2 etaje. Imobilul are S + P + 8 etaje, cu 30 de apartamente, parcări, boxe și spații comerciale. Autorizația de construire lipsește, iar construcția nu a fost avizată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, deși legea o impune pentru zonele cu servituți aeronautice.

De peste 12 ani, Primăria Sectorului 1 refuză să ceară demolarea blocului, deși există o decizie judecătorească de desființare încă din 2013 și o hotărâre definitivă. În 2025, imobilul a fost intabulat — deși nu respectă legislația urbanistică sau de aviație — iar în ciuda sancțiunilor și plângerilor penale pentru autorități și cadastru, blocul continuă să fie locuit. Vecinii și autoritățile locale încearcă acum, prin instanță, aplicarea sigiliului și demolarea imobilului, susținând că menținerea lui în picioare ignoră grav normele legale și pune în pericol siguranța zborurilor și a locuitorilor.